Много символизма и нежности: свадебные букеты британских принцесс, королев и герцогинь

Свадебный букет принцессы Кейт / © Associated Press

Свадебный букет — это всегда красиво и оригинально, ведь невеста показывает им свой вкус, свои предпочтения и нередко закладывает тайные смыслы, ведь многие цветы символизируют разные эмоции и имеют разный символизм. Предлагаем вам небольшое путешествие по истории королевских свадебных букетов, которые невесты британской королевское семьи выбирали для своего особенного дня.

Королева Виктория

Королева Виктория и принц Альберт в день свадьбы / © Getty Images

Королева Виктория заложила традицию включать мирт в букет невесты на своей свадьбе в 1840 году с принцем Альбертом. Это произошло, когда бабушка принца Альберта подарила Виктории мирт, который королева потом посадила в Осборн-Хаусе на острове Уайт. С тех пор каждая невеста в роду включала мирт в какой-либо элемент своего букета.

Королева Елизавета

Королева Елизавета и принц Филипп в день свадьбы / © Associated Press

Свадебный букет состоял из белых орхидей, а также включал веточку мирта. Букет был объемным и элегантным.

Принцесса Маргарет

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс, 1-й граф Сноудон в день свадьбы / © Associated Press

Сестра королевы Елизаветы, принцесса Маргарет, графиня Сноудон, несла похожую, но уменьшенную версию букета орхидей, как у своей сестры. Букет красиво сочетался с ее роскошным образом.

Герцогиня Кентская

Герцогиня Кентская и Эдвард, герцог Кентский в день свадьбы / © Getty Images

Свадебный букет Кэтрин был очень тщательно продуман, ведь он включал белые розы, отсылающие к традиционной Белой розе Йорков. И это было не спроста, ведь свадьба состоялась в Йоркском соборе, поскольку Кэтрин не только выросла в этом графстве, но и гордилась тем, что является йоркширкой.

Принцесса Александра

Принцесса Александра и Ангус Огилви в день свадьбы / © Associated Press

Букет принцессы был небольшим и лаконичным, а также имел круглую форму. Он состоял из фрезий, стефанотиса, маленьких белых нарциссов и ландышей.

Принцесса Майкл Кентская

Принцесса Майкл Кентская в день свадьбы / © Getty Images

Свадьба Марии Кристины была скромной, но невеста все равно дополнила свой образ пышным букетом, который включал белые цветы.

Биргитта, герцогиня Глостерская

Биргитта, герцогиня Глостерская и Ричард, герцог Глостерский в день свадьбы / © Getty Images

Букет невесты Биргитта ван Деурс, будущей герцогини Глостерской, на свадьбе в 1972 году был сделан ее свекровью, принцессой Алисой, герцогиней Глостерской. Он был выдержан в стиле традиционного датского свадебного букета — компактного и продолговатого и отличался от пышных каскадных композиций других невест. В букете использовали белые и кремовые летние цветы, перевязанные атласной лентой.

Принцесса Анна

Принцесса Анна и Марк Филлипс в день свадьбы / © Getty Images

Дочь королевы Елизаветы выбрала простой букет, который включал розы и ландыши для свадьбы с Марком Филлипсом в 1973 году.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс в день свадьбы / © Associated Press

На второй своей свадьбе с Тимоти Лоуренсом Анна дополнила образ невесты букетом из белого вереска, который символизирует удачу.

Принцесса Диана

Принцесса Диана и принц Чарльз в день свадьбы / © Getty Images

В день свадьбы она произвела фурор своим огромным каскадным букетом, который состоял из роз, ландышей, фрезий, вероники, плюща, гардений, стефанотиса, орхидей, традесканции и, конечно же, мирта.

Леди Сара Чатто

Леди Сара Чатто и Дэниел Чатто в день свадьбы / © Getty Images

Дочь принцессы Маргарет выбрала для своего свадебного образа круглый классический букет из белых роз и других сезонных цветов. Букет дополнял ее тиару, украшенную бриллиантовыми цветами.

Леди Хелен Виндзор

Леди Хелен Тейлор и Тимоти Тейлор в день свадьбы / © Getty Images

Букет стал необычным штрихом в свадебного образа, ведь цветы в нем были яркие — розового и лавандового оттенков. В его состав входили лаванда, васильки, розмарин и розы сорта «Вивальди».

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон и принц Эндрю в день свадьбы / © Getty Images

Невеста продемонстрировала цветы двумя способами — в букете и головном уборе. Также ее букет был гораздо меньший, чем у других королевских невест и имел S-образную форму. Он включал желтые розы и кремовые лилии. Ее венок, которым была закреплена в начале церемонии фата, был сделан из ароматных гардений, любимых цветов ее жениха — принца Эндрю.

Королева Камилла

Камилла Розмари Шанд и принц Чарльз в день свадьбы / © Associated Press

Вторая жена Чарльза — Камилла Паркер-Боулз — несла в день своей свадьбы небольшой букет из ландышей, желтых, фиолетовых и белых первоцветов, а также веточку мирта. Якобы букет был прислан ей в подарок из Корнуолла.

Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи Рис-Джонс и принц Эдвард в день свадьбы / © Getty Images

Софи Рис-Джонс выбрала каскадный букет, который состоял из садовых роз цвета слоновой кости, стефанотиса, ландыша и фрезии. Он отлично дополнял ее скромный и немного необычный образ.

Зара Тиндалл

Зара Филлипс и Майк Тиндалл в день свадьбы / © Associated Press

Внучка королевы Елизаветы II несла букет составленный из калл, гортензий, листьев крестовника и чертополоха, который является национальным цветком Шотландии, где пара венчалась.

Принцесса Кейт

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы / © Associated Press

Кейт Миддлтон выбрала элегантный букет, который идеально дополнял ее классический свадебный образ и сочетал в себе любимые цветы как королевской семьи, так и семьи Миддлтон. Помимо мирта, в ее королевском букете были ландыши, гиацинты и сорт цветов «Сладкий Уильям» в честь ее мужа. Это был букет, который символизировал любовь.

Отэм Филлипс

Отэм Филлипс и Питер Филлипс в день свадьыб / © Associated Press

Невеста дополнила свой образ потрясающим каскадным букетом состоящим из роз, ландышей, стефанотиса и плюща.

Леди Габриэлла Виндзор

Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон в день свадьбы / © Associated Press

В букете леди Габриэллы была кремовая роза цвета слоновой кости «Элла» — названная в честь невесты, и мирт. Среди других цветов были розы Джульетты, ландыши, а также белый и абрикосовый душистый горошек.

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри в День свадьбы / © Associated Press

Это был особенный букет, поскольку по информации дворца, принц Гарри сам собрал несколько цветов в личном саду пары, чтобы добавить их к букету невесты, в котором также были душистый горошек, ландыш, астильба, жасмин, астранция, традиционная веточка мирта и незабудки — любимые цветы принцессы Дианы.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения в день свадьбы / © Associated Press

Букет принцессы Евгении представлял собой сочетание традиционных элементов и ярких. В нем были ландыши, ирисы и плющ, голубой чертополох и белые кустовые розы, а также элементы зеленые листья.

Принцесса Беатрис

Букет Принцесса Беатрис с ее свадьбы / © Associated Press

Букет принцессы был не похож на остальные, веды выполнен в приглушенно-розовых оттенках. Он сочетал в себе жасмин, душистый горошек, астильбы и розы О’Хара.