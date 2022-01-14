Мода 1912 года: какими образами вдохновлялась костюмер фильма "Титаник"

Часто костюмы в кино не соответствуют действительности, но во время работы над фильмом "Титаник" 1997 года художница по костюмам Дебора Линн Скотт отлично передала дух эдвардианской эпохи, через реалистичность нарядов главных героев. Ведь не зря она получила за свою работу над этим фильмом "Оскар".

В "Титанике" действие происходит в 1912 году, во время так называемой "прекрасной эпохи". Именно в этот период из моды начали выходить пышные многослойные юбки, турнюры и кринолины. Однако стали популярны платья простого S-образного силуэта с прямыми юбками. Их дополняли шляпами с широкими полями, перьями и бантами, перчатками и туфлями. На небольшом каблуке.

Мода эдвардианской эпохи / Getty Images

Также особо популярными были женские костюмы, состоящие из длинной приталенной юбки и жакета. Традиционно их дополняли блузами с воротниками-стойками и жабо. Такой костюм считался повседневным, дамы его надевали для прогулок или путешествий. Нередко костюмы отшивались из ткани с принтом, особо популярной была полоска и клетка, что также дольно ново для того времени. Декором в таких костюмах часто становились крупные пуговицы и отделка из более темной ткани, например, на манжетах и лацканах.

Прекрасным примером такого образа стал костюм главной героини фильма, когда она только приезжает на Титаник.

Наряд состоял из того самого модного полосатого костюма и огромной шляпы.

Образ из фильма "Титаник" / скриншот с видео

Образ из фильма "Титаник" / скриншот с видео

Для создания костюма Дебора Линн Скотт использовала образы модниц тех годов и мы даже нашли фото из старого журнала Les Modes за 1912 год, с которого она черпала вдохновение.

А вот еще несколько фото и иллюстраций из модных журналов, которые показывают, что подобные ансамбли и силуэты были очень популярны в то время.

Мода эдвардианской эпохи / Getty Images

Мода эдвардианской эпохи / Getty Images

Мода эдвардианской эпохи / Getty Images

Мода эдвардианской эпохи / Getty Images

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