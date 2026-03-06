- Дата публикации
Мода и живопись: как дизайнеры вдохновляются работами самых известных художников мира
Они интегрируют любовь к искусству в свои работы.
Мода и живопись — это два направления искусства, которые неразрывно объединены между собой, ведь работы художников десятилетиями вдохновляют дизайнеров на создание новых коллекций, а также помогают переосмысливать эстетические и концептуальные элементы, но в текстильных работах.
Одними из первых художников, которые объединили свои творческие таланты, были художник-сюрреалист Сальвадор Дали и дизайнер Эльза Скиапарелли. В 1930-х и 40-х годах их коллаборация породила новый прецедент для подобных дуэтов и в этом сотрудничестве они создали многочисленные произведения искусства, которые можно носить, в частности знаменитую шляпку-туфельку и платье с принтом в виде лобстера, которое носила и прославила Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская.
Все эти вещи без сомнения заслужили место в истории моды, но искусство на протяжении всех последующих десятилетий неустанно пробуждало изобретательность других дизайнеров. Как некоторые из них интегрировали любовь к живописи в свои работы, несомненно заметно на их работах.
Rahul Mishra
При создании коллекции осень-зима 2025 индийский дизайнер черпал вдохновение в работах Густава Климта, в частности в его картине «Поцелуй». Один из образов созданных дизайнером, как и на картине художника, полностью золотой и покрыт узорами.
Christopher Kane
Шотландский дизайнер Кристофер Кейн во время Лондонской недели моды, где демонстрировал коллекцию на сезон осень-зима 2015-2016 изобразил на одном из платьев работу Анри Матисса «Танец».
Andrew Gn
Дизайнер изобразил на юбке платья из коллекции весна-лето 2015 одну из работ французского художника-импрессиониста Клода Моне. Художник создал цикл из примерно 250 картин на которых были водяные лилии.
Christian Dior
Дизайнер Джон Гальяно, который был креативным директором Dior, вдохновился творчеством Густава Климта, в частности тем, как он использовал золото и геометрию и использовал это в своей коллекции 2008 года.
Yves Saint Laurent
Французский модельер Ив Сен-Лоран отдал дань уважения ярким работам нидерландского художника, когда изобразил их на вещах своей коллекции весна-лето 1988 года. На одежде отсылка сделана к картинам «Подсолнухи» и «Ирисы».
Valentino
В 2014 году Модный дом во главе с Марией Грацие Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли презентовали на подиуме наряд, вдохновленный картиной немецкого живописца Лукаса Кранаха «Адам и Ева».
Marni
Платье создано дизайнером Франческо Риссо и расписано вручную так, чтобы было как самая знаменитая картина импрессиониста Винсента ван Гога «Звездная ночь», которую художник написал в 1889 году.
Versace
В весенней коллекции 1991 года дизайнер Джанни Версаче наполнил вещи своего бренда любовью к современному искусству. Коллекция включала несколько вещей с принтами, вдохновленными работами Энди Уорхола, в том числе платье с культовым портретом Мэрилин Монро.
Moschino
Кубистические и сюрреалистические работы испанского художника Пабло Пикассо также изобразил в своей коллекции для Moschino дизайнер Джереми Скотт в 2020 году. Конкретно в этом ансамбле можно увидеть отсылку к работе «Майя», написанной в 1938 году.