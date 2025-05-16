Модные дубли: королевские особы, которые носили наряды своих родственников

Королева Летиция и королева София / © Getty Images

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Кронпринцесса Виктория и ее дочь принцесса Эстель

Кронпринцесса Виктория и принцесса Эстель / © Getty Images

Юная шведская принцесса Эстель однажды появилась га публичном мероприятии зеленое платье из тюля H&M от своей матери Виктории. Эстель дополнила его комплектом украшений с бриллиантами и хризолитами, а также металлическими балетками. В нем 11-летняя девочка приехала Дворцовый театр Дроттнингхольм на юбилейное представление в честь своего деда короля Карла XVI Густава.

Ее мать кронпринцесса Виктория в этом платье появилась на гала-ужине Шведской торговой палаты в июне 2022 года в Амстердаме.

Королева Мэри и принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла и королева Мэри / © Getty Images

В день, когда 16-летняя датская принцесса Изабелла отпраздновала свою конфирмацию, она надела белый брючный брючный костюм своей матери королевы Мэри. Принцесса пришпилила небольшую жемчужно-бриллиантовую брошью королевы Александрины на жакет и обула босоножки на каблуках.

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Королева Мэри носила этот же костюм-тройку в 2017 году во время визита в Стокгольм, а затем в мае 2019 года в Южную Корею.

Герцогиня Эдинбургская Софи и леди Луиза Виндзор

Герцогиня Софи и леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Дочь герцогини Софи — леди Луиза – носила платье своей матери от Питера Пилотто на Игры Содружества в Бирмингеме. Луиза дополнила его рыжей сумкой с бахромой и подвеской с сердцем на шее, лаконичными серьгами-гвоздиками и несколькими браслетами на запястье.

Ее мать Софи носила это платье на выставку цветов в Челси в мае 2015 года в Лондоне, дополнив лук коротким синим жакетом и лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Принцесса Беатрис и королева Елизавета II

Королева Елизавета II и принцесса Беатрис / © Getty Images

Британская принцесса Беатрис, внучка покойной королевы Елизаветы II, надела ее платье на собственную свадьбу в июле 2020 года. Это наряд пошитый Норманом Хартнеллом, великолепное винтажное платье, которое модельер пошил для королевы на государственный ужин в честь премьер-министра Италии в Риме в 1961 году. Также платье Елизавета II надевала на премьеру «Лоуренса Аравийского» в театре «Одеон» на Лестер-сквер в Лондоне в 1962 году.

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Специально для свадьбы Беатрис платье было переделано королевскими портными, у него появились короткие рукава из органзы, а подол был отделан атласной тканью. На принцессе платье сидит совсем по-другому, но так же, по-королевски изящно.

Королева Летиция и ее свекровь королева София

Королева Летиция и королева София / © Getty Images

Королеву Испании Летицию часто можно увидеть в винтажных нарядах, принадлежавших ее свекрови — королеве Софии.

В сентябре 2021 года Летиция появилась в потрясающем платье с короткими рукавами, цветочной вышивкой на лифе и расклешенной юбкой принимая в Королевском дворце в Мадриде президента Чили Себастьяна Пинеру.

Ее свекровь появилась в этом наряде во время поездки в Рим, в 1981 году.

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Королева Летиция и королева София / © Getty Images

Также королева Летиция носила красное платье своей свекрови на церемонию вручения Национальной премии в области моды в Музее Трахе в Мадриде в декабре 2018 года. А королева София впервые надела его в марте 1980 года во время официального визита в Данию.

Также королева однажды позаимствовала наряд из гардероба своей старшей дочери принцессы Леонор.

Кронпринцесса Виктория и королева Сильвия

Кронпринцесса Виктория и королева Сильвия / © Getty Images

Шведская кронпринцесса Виктория в 2017 году носила желтый полосатый наряд с бантом на шее, посетив семинар по устойчивости к антибиотикам во время конференции Всемирной недели воды в Стокгольме. Виктория дополнила лук красными туфлями-лодочками и красным клатчем, дополнив образ несколькими браслетами на запястье и часами.

Этот наряд носила ее мать королева Сильвия в июне 1978 года.

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Ранее, напомним, мы рассказывали, как принцесса Диана перешивала и носила наряды повторно.