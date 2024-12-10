Модный трюк принцессы Диана: как она не позволяла фотографам заглянуть в свое декольте

Маленькие сумки принцессы были не просто для красоты - они также выполняли весьма практическую функцию.

После того, как Диана Спенсер обручилась с принцем Чарльзом, она стала главной мировой знаменитостью - фотографы преследовали ее практически постоянно, документируя каждый шаг. Это внимание прессы часто было не желанным для принцессы и один раз сыграло с ней злую шутку, научив на всю ее оставшуюся жизнь, что нужно следить за малейшими деталями своего вечернего туалета - во время первого выхода в свет, как невесты принца, она засветила декольте, когда выходила из автомобиля.

Проворные фотографы моментально сделали снимки груди молодой девушки и они на следующий день появились на первых страницах всех газет. После этого леди Ди стала использовать модный трюк - всегда носить с собой небольшие клатчи и выходя из машины прикрывала ими декольте.

В интервью The Telegraph британский дизайнер сумок Аня Хиндмарч поделилась секретом, стоящим за этим аспектом культового стиля Дианы, поскольку принцесса была одной из первых клиенток дизайнера, когда та открыла свой магазин в 1993 году. Именно Хиндмарч в дальнейшем создала не одну сумку, которые Дина называла "сумками для декольте".

"Она была очень преданным клиентом и очень веселой. Она приходила к нам без телохранителей или какой-либо суеты. Мы смеялись, когда разрабатывали то, что она называла своими "сумками для декольте", маленькие атласные клатчи, которыми она прикрывала свое декольте, выходя из машины".

Вот такая простая и гениальная вещь как небольшая сумка помогла принцессе больше не попадать в неловкие ситуации. Как она их исполтзовала вы можете посмотреть ниже на фото.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Но Диана не была первой королевской особой, которая взяла на вооружение многофункциональность сумки. Известно также, что покойная королева Елизавета тоже использовала свою знаменитую сумочку Launer для отправки секретных знаков сотрудникам.

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