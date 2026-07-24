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- Звезды и мода
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Мужчины уже не стесняются сумок: шесть звезд, которые носят этот аксессуар
Сейчас коллекции сумок у некоторых известных мужчин ничем не уступают женским.
Если раньше мужчины старались не особо выделяться своей одеждой, то в последнее время ситуация кардинально изменилась, и их образы не только стали более продуманными, но и дополнились аксессуарами, среди которых одно из важных мест заняли сумки. Известные мужчины, в том числе актеры и певцы, больше не стесняются больших, ярких и забавных сумок, а наоборот коллекционируют их и делают из них изюминку своих образов.
Николас Холт
A$AP Rocky
Джейкоб Элорди
Bad Bunny
Тимоти Шаламе
Эрлинг Голанн
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