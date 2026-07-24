Мужчины уже не стесняются сумок: шесть звезд, которые носят этот аксессуар

Эрлинг Голанн

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Если раньше мужчины старались не особо выделяться своей одеждой, то в последнее время ситуация кардинально изменилась, и их образы не только стали более продуманными, но и дополнились аксессуарами, среди которых одно из важных мест заняли сумки. Известные мужчины, в том числе актеры и певцы, больше не стесняются больших, ярких и забавных сумок, а наоборот коллекционируют их и делают из них изюминку своих образов.

Николас Холт

Николас Холт / © Getty Images

A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди / © Getty Images

Bad Bunny

Bad Bunny / © Associated Press

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе / © Getty Images

Эрлинг Голанн

Эрлинг Голанн / © Getty Images

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