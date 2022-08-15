Мясное платье Леди Гаги: история самого кровавого и скандального наряда эпатажной певицы

Этот наряд звезды много критиковали, но именно он прославил Гагу на весь мир.

Сейчас Леди Гага появляется на красных дорожках в роскошных платьях от известных дизайнеров, а под прицелы папарацци часто попадает в элегантных женственных образах. Но в начале своей карьеры она была поклонницей более оригинальных луков, которые ее и прославили. Певица выходила на публику исключительно на экстремально высоких платформах, с необычными прическами, макияжами и в нарядах, которые скорее напоминали арт-объекты, чем платья. Именно эти выходы в свет и сделали из певицы звезду эпатажа.

Так, в 2010 году Гага начинает сотрудничество со стилистами-экспериментаторами, среди которых были дизайнеры Франк Фернандес и Никола Формикетти. Именно они стали авторами и разработали самый скандальный и запоминающийся наряд звезды - платье из мяса.

В своем "кровавом" образе Леди Гага появилась на 27-й церемонии музыкальной награды MTV Video Music Awards в 2010 году. Наряд состоял из платья, ботинок, клатча и шляпы из 22 килограммов настоящей говядины. Платье было асимметричным, с воротником-хомутом, благодаря чему оно хорошо держалось и не распадалось. Но тела певицы мясо практически не касалось, а было тщательно прикреплено к ткани и уже готовым ботинкам.

Леди Гага в платье из мяса / Фото: Associated Press

Понятное дело, что примерить наряд певица не могла и хранить его долго тоже, поэтому платье из мяса создавалось для Гаги непосредственно перед самой церемонией. Куски подготовленного мяса и заготовки, к которым они крепились, принесли в гримерку и там уже крепились и сшивались. Общая подготовка изделия заняла около недели, а мясо было куплено у знакомого мясника Фернандеса, у которого дизайнер и его семья покупает этот продукт на протяжении многих лет.

Леди Гага в платье из мяса / Фото: Associated Press

По словам Фернандеса, Леди Гага чувствовала себя в необычном наряде вполне комфортно, и у платья не было неприятного запаха.

Леди Гага в платье из мяса / Фото: Associated Press

В одном из интервью историю появления этой идеи на свет объяснил австралийский визажист Вэл Гарланд, которая работала с Гагой. По словам женщины, как-то она рассказала звезде о своей мечте создать наряд из мяса и том, как в юности сама с этим экспериментировала.

"Я делала себе волосы из сосисок, а из стейков делала бюстгальтер. Я понимала, что для окружающих это выглядело дико. Однажды я собралась на вечеринку и, чтобы довершить образ, надела легинсы из материала, очень похожего на бекон. Стоит ли говорить, что я была королевой вечера. Когда я начала танцевать в своем "мясном платье", все были просто в шоке", - рассказывала она.

Леди Гага в платье из мяса / Фото: Associated Press

Также Гарланд добавила, что именно этот рассказ вдохновил певицу и ее дизайнеров на мясное платье.

"Для меня это была маленькая победа. Я хотела, чтобы люди увидели именно мою идею, ведь кроме Австралии я нигде не показывала этот наряд. Так Гага исполнила мою мечту дизайнера".

Леди Гага в платье из мяса / Фото: Associated Press

Сама же Леди Гага прокомментировала выбор образа для музыкальной церемонии довольно сдержанно и заявила, что это платье-протест, в котором каждый видит то, что хочет видеть. Но посыл, который она попыталась преподнести, был против политики американского правительства в отношении служащих в армии представителей ЛГБТК+.

"Вы можете по-разному интерпретировать это платье, но оно прежде всего о борьбе за наши права. Мы должны отстаивать то, во что верим. У нас у всех столько же прав, сколько мяса на наших костях. И я не кусок мяса", - сказала она на шоу Эллен Дедженерес.

Певица имела в виду закон "Не спрашивай, не говори", принятый Биллом Клинтоном еще в 1994 году. Согласно этому закону открытым геям, лесбиянкам или бисексуалам запрещалось служить в армии США. В 2011 году Барак Обама подписал указ об отмене этого закона. Несмотря на благой посыл, платье из мяса вызвало в обществе скандал. Многие не поняли певицу, а также ее раскритиковали зоозащитники, в частности, организация PETA. Также Гагу обвинили в плагиате, поскольку идея мясного платья на самом деле не была новой - его сравнивали с Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic, платьем, изготовленным канадским скульптором Яной Стербак в 1987 году.

Платье из мяса Яны Стербак: Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic / Фото: Getty Images

Но несмотря на критику, именно этой наряд сделал из Гаги самую эпатажную звезду и прославил на весь мир.

После церемонии MTV Video Music Awards ее "сырой" наряд был передан таксидермистам, чтобы они его сохранили для последующей демонстрации в музеях. В результате, платье свялили и обработали множеством химии, чтобы оно не разложилось и не пахло.

Платье Леди Гаги на выставке / Фото: Associated Press

Некоторое время оно выставлялось в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде, а сейчас выставлено в Лас-Вегасе в музее Haus of Gaga, в казино Park MGM.

Платье Леди Гаги на выставке / Фото: Associated Press

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