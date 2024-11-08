На ней было порванное чужое платье: почему церемония "Оскар" обернулась для Мерилин Монро кошмаром

В 1951 году она была еще начинающей актрисой, поэтому студия, собирая ее на мероприятие, не очень заморачивалась над нарядом.

Мэрилин Монро - одна из самых известных актрис всех времен, однако свою всемирную славу она, к сожалению, получила уже после смерти. Актриса не сыграла ни в одном уж слишком успешном или прорывном фильме, а все ее роли сводились к довольно простому образу - сексуальной и меркантильной блондинки. За свои актерские таланты она получала "Золотой глобус", но вот на "Оскар" ее никогда не номинировали.

Единственный случай, когда Монро появилась на главной церемонии Американской киноакадемии случился 29 марта 1951 года. Тогда "Оскар" вручали в 23 раз, а актриса посетила мероприятие, как ведущая, а не как номинантка - она огласила победителя в категории "Лучшая звукозапись".

В отличии от многих старлеток того времени Мэрилин никогда не сотрудничала с конкретным брендом и за ее стиль в основном отвечал костюмерный отдел студии 20th Century Fox и именно они готовили ее к "Оскару". Актриса надела длинное пышное вечернее платье с фатином, подчеркнутой талией и бисером, которое разработал костюмер Шарль Лемэр. Плечи у наряда были открыты, что делало образ более утонченным и нежным.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Актриса выглядела в этом наряде просто потрясающе, однако он был совсем не новым - несколькими месяцами ранее платье носила актриса Валентина Кортезе на съемках фильма "Дом на Телеграфном холме". Вероятно потому, что платье носили ранее, с ним случилась неприятность. Дело в том, что незадолго до своего выступления Мэрилин заметила, что на ее наряде сбоку большая дыра, и со слезами на глазах заявила, что из-за этого она не сможет выйти на сцену. Хорошо, что удалось вызвать швею, которая быстро зашила прореху и очаровательная актриса должным образом вышла на сцену, говорится в издании Vogue.

Однако такая неприятность очень огорчила Мэрилин и заставила сильно нервничать, ведь мало того, выступать Монро должна была перед огромной живой аудиторией, а тут еще и порванное платье. В видео с церемонии заметно, что актриса очень сильно нервничает, хотя перед выходом на сцену она все же смогля немного взять себя в руки.

Читайте также:

Мэрилин Монро - звезда Голливуда (25 фото)