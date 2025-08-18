ТСН в социальных сетях

Надеемся это никогда больше не вернется: странные модные тренды двухтысячных

У нулевых было немало странных и даже немного забавных модных трендов, но им лучше так и оставаться воспоминаниями.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Модные тренды двухтысячных

Модные тренды двухтысячных / © Getty Images

Мода 2000-х была экспериментальной, смелой и иногда очень перегруженной деталями, но это то же десятилетие, которое сегодня вдохновляет многие молодых пользователей TikTok и современные модные коллекции. За последние несколько лет, с популярностью Y2K, мы уже увидели ренессанс таких трендов как заниженная талия, многослойность, блеск, короткие топы, облегающие силуэты и акцентные аксессуары, но в более современной интерпретации.

Однако есть некоторые странные тренды, которые должны остаться в прошлом, а вот почему — вы можете увидеть на фото.

Широкий блестящий ремень на бедрах

Хилари Дафф / © Getty Images

Хилари Дафф / © Getty Images

Капри-карго

Кейли Куоко / © Getty Images

Кейли Куоко / © Getty Images

Платье и джинсы

Эшли Тисдейл / © Getty Images

Эшли Тисдейл / © Getty Images

Джинсы заправленные в сапоги с мехом

Кристина Агилера / © Getty Images

Кристина Агилера / © Getty Images

Гетры с каблуками

Бренда Сонг / © Getty Images

Бренда Сонг / © Getty Images

