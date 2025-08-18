- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Надеемся это никогда больше не вернется: странные модные тренды двухтысячных
У нулевых было немало странных и даже немного забавных модных трендов, но им лучше так и оставаться воспоминаниями.
Мода 2000-х была экспериментальной, смелой и иногда очень перегруженной деталями, но это то же десятилетие, которое сегодня вдохновляет многие молодых пользователей TikTok и современные модные коллекции. За последние несколько лет, с популярностью Y2K, мы уже увидели ренессанс таких трендов как заниженная талия, многослойность, блеск, короткие топы, облегающие силуэты и акцентные аксессуары, но в более современной интерпретации.
Однако есть некоторые странные тренды, которые должны остаться в прошлом, а вот почему — вы можете увидеть на фото.