Надела культовое платье Dior: что известно о роскошном наряде Натали Портман в Каннах

Среди звезд 76-го Каннского кинофестиваля появилась актриса Натали Портман. Звезда вышла на красную дорожку кинособытия в роскошном длинном платье созданном эксклюзивно для нее брендом Dior. Натали много лет является амбассадором Модного дома, но в этот раз на ней был особый наряд - реплика культового платья под названием "Юнона", созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года.

Натали Портман в Каннах / Фото: Associated Press

Наряд был разработан после Второй мировой войны. В этот период модный бизнес только начал восстанавливаться, американские универмаги стали заключать договора с французскими дизайнерами и производителями. Особенно активно начали развиваться два американских ритейлера - Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и I.Magnin & Co. в Сан-Франциско. Из-за плотного сотрудничества с Dior Гровер Маньен, президент I.Magnin & Co., был награжден Орденом Почетного легиона, мероприятие награждение состоялось в Сан-Франциско, на нем присутствовал сам модельер Кристиан Диор. В честь церемонии компания I.Magnin & Co. устроила благотворительный вечер в своем магазине, в тот вечер Dior представил шесть нарядов из коллекции Milieu du Siècle. Но особое внимание привлекли два платья-сестры - "Венера" и "Юнона" - названные в честь богинь.

Оба наряда не имели бретелек, били с пышными юбками. "Венера" выполнена в нежно-сером цвете, а вот "Юнона" в молочном оттенке и имела градиент в виде пайеток и бисера. Оба платья были сделаны брендом не для продажи.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Якобы, как только Гровер Маньен увидел платья, он назвал их "музейными экспонатами". Вероятно поэтому вскоре после события, Маньен подарил платья Музею де Янга в Сан-Франциско, но сейчас они являются уже частью коллекции Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, однако в настоящее время недоступны для просмотра.

Платье "Юнона" считается культовой разработкой бренда и наравне с костюмом The Bar часто воссоздавалось в других коллекциях бренда.

