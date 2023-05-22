Надела культовое платье Dior: что известно о роскошном наряде Натали Портман в Каннах

Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.
Среди звезд 76-го Каннского кинофестиваля появилась актриса Натали Портман. Звезда вышла на красную дорожку кинособытия в роскошном длинном платье созданном эксклюзивно для нее брендом Dior. Натали много лет является амбассадором Модного дома, но в этот раз на ней был особый наряд - реплика культового платья под названием "Юнона", созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года.
Наряд был разработан после Второй мировой войны. В этот период модный бизнес только начал восстанавливаться, американские универмаги стали заключать договора с французскими дизайнерами и производителями. Особенно активно начали развиваться два американских ритейлера - Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и I.Magnin & Co. в Сан-Франциско. Из-за плотного сотрудничества с Dior Гровер Маньен, президент I.Magnin & Co., был награжден Орденом Почетного легиона, мероприятие награждение состоялось в Сан-Франциско, на нем присутствовал сам модельер Кристиан Диор. В честь церемонии компания I.Magnin & Co. устроила благотворительный вечер в своем магазине, в тот вечер Dior представил шесть нарядов из коллекции Milieu du Siècle. Но особое внимание привлекли два платья-сестры - "Венера" и "Юнона" - названные в честь богинь.
Оба наряда не имели бретелек, били с пышными юбками. "Венера" выполнена в нежно-сером цвете, а вот "Юнона" в молочном оттенке и имела градиент в виде пайеток и бисера. Оба платья были сделаны брендом не для продажи.
Якобы, как только Гровер Маньен увидел платья, он назвал их "музейными экспонатами". Вероятно поэтому вскоре после события, Маньен подарил платья Музею де Янга в Сан-Франциско, но сейчас они являются уже частью коллекции Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, однако в настоящее время недоступны для просмотра.
Платье "Юнона" считается культовой разработкой бренда и наравне с костюмом The Bar часто воссоздавалось в других коллекциях бренда.
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