Надела платок вместо фаты: чем был необычный второй свадебный образ актрисы Одри Хепберн

Одри Хепберн и Андреа Дотти / © Associated Press

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Актриса Одри Хепберн была замужем дважды и если первым свадебным платьем выбрала белый наряд, то вот когда решила связать себя узами брака во второй раз, решила надеть необычное мини.

Свадебное платье для 39-летней Одри создал ее давний друг Юбер де Живанши, который ответственный за многие ее культовые образы для кино и светский мероприятий. Это было платье свободного фасона, с завышенной талией, воротником-стойкой и рукава с расклешенными манжетами. Под грудью платье украшал небольшой бантик и брошь в виде цветка. Нежно-розовое мини-платье нетрадиционно, но оно также очень отражает ту эпоху.

Одри Хепберн и Андреа Дотти / © Getty Images

Поскольку свадьба проходила 18 января, Одри решила надеть белые колготки и перчатки. Также она носила туфли на невысоких каблуках. Интересной и действительно необычной частью образа стал головной убор, поскольку актриса отказалась от фаты в пользу платка, который был выполнен в таком же цвете как и платье, а также застегивался на подбородке.

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Одри Хепберн в день свадьбы / © Getty Images

Вторым мужем Одри был итальянский психиатр Андреа Дотти, которого она встретила во время средиземноморского круиза с друзьями в июне 1968 года. Они поженились в ратуше в швейцарсокм городе Морж. Актриса мечтала, что у нее будут еще дети, и в этом браке у них родился сын Лука.

Брак продлился 12 лет и был расторгнут в 1982 году.