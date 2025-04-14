Надела розовое платье: почему тетя королевы Елизаветы вышла замуж не в белом наряде

Принцесса Элис / © Associated Press

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В 1935 году вышла замуж леди Элис Кристабель Монтегю Дуглас Скотт. Она была дочерью седьмого герцога Баклю, а ее мужем стал принц Генри, герцог Глостерский, который был дядей уже покойной королевы Елизаветы II.

Пара обручилась в августе 1935 года и в том же году, 6 ноября, они поженились. Изначально празднование должно было быть очень пышным и пройти в Вестминстерском аббатстве, как свадьбы братьев и сестер герцога. Однако всего за несколько недель до венчания отец невесты умер от рака. Это привело к тому, что свадьбу перенесли в более скромное место — частную часовню в Букингемском дворце.

Свадьба принцессы Элис и принца Генри / © Associated Press

Погода в тот день была очень холодной и дождливой из-за чего леди Элис иногда стали навывать «зимней принцессой». Однако наибольшее внимание в тот день, конечно же, привлекло платье королевской невесты, ведь она выбрала не белый наряд, а нежно-розовый.

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На момент свадьбы невесте было 34 года, поэтому она пожелала иметь «менее девичий тон». Платье было скромным, с длинными узкими рукавами и высоким круглым вырезом, украшенным букетом из искусственных цветов апельсина. Фата была сделана из тюля. К сожелению, цветных фотографий со свадьбы нет, поэтому на этих черно-белых платье кажется белым.

Принцесса Элис и принц Генри / © Associated Press

Это платье было первым из многих важных платьев, разработанных Хартнеллом для британской королевской семьи. Позже он разработал свадебное платье принцессы Елизаветы, а затем ее коронационное платье, а также свадебное платье принцессы Маргарет.

Принцесса Элис / © Associated Press