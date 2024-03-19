Наказание на стиле: 5 образов, в которых Наоми Кэмпбелл ходила на исправительные работы

В 2006 году британская супермодель Наоми Кэмпбелл напала на домработницу - 42-летнюю Анну Сколавино утром, в своей квартире, в Нью-Йорке - из-за того, что не могла найти джинсы, которые хотела надеть. Знаменитость кинула мобильный телефон в Сколавино из-за чего сотрудница обратилась в больницу, где ей наложили специальные скобы на рассечение на голове.

Анна написала на Кэмпбелл заявление в полицию и модель предстала перед судом, где ее приговорили к пяти дням общественных работ, а также посещать курсы по управлению гневом и оплатить больничные счета своей уже бывшей домработнице, которые составили в 363,32 доллара.

Согласно решению суда супермодель должна была работать в Департаменте санитарии Нью-Йорка, где ее работой было подметать гараж. Ежедневно с 19 по 23 марта Наоми приходила в 7:50 утра и с 9:00 до 16:00 подметала, мыла и вытирала гараж, в котором есть предприятия по переработке мусора. Но возле новой временной работы ее уже ждала толпа папарацци.

"Судья при вынесении приговора пообещал, что моя машина сможет высаживать меня у дверей санитарного департамента каждое утро. Я попросила об этом главным образом потому, что у меня был преследователь. Но затем этот господин из санитарной службы решил, что меня нужно высаживать за воротами, чтобы мне пришлось пройти мимо прессы", - вспоминала Наоми.

Из-за того, что модель приходила с ног до головы одета в вещи от известных брендов, стоимость которых часто была выше чем годовой оклад работников Департамента, интерес к ней особенно вырос.

"Я стараюсь не читать таблоиды и не до конца осознаю, что происходит, но узнаю, что пресса превращает все это дело в показ мод, комментируя то, во что я была одета", - говорила также она.

Первый день, 19 марта

Кэмпбелл пришла отбывать наказание в черной коротком приталенном пальто на пуговицах, которое сочетала с черным свитером, кепкой, оливковыми штанами и ботильонами на высоких каблуках от Christian Louboutin. Также образ она дополнила кепкой, солнцезащитными очками, парой бриллиантовых сережек и сделала макияж. На руке у нее красовались дорогие часы.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Ежедневно на плечах она также носила потертые черные армейские ботинки, в которых работала.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Второй день, 20 марта

В этот раз Наоми сочетала шубу на молнии, черные штаны и трикотажную кофту. На голове у нее была шляпа федора, на глазах очки, а в ушах все те же бриллианты. Обула модель опять каблуки, а в руке несла большую черную сумку. Также в этот раз она добавила к луку несколько новых украшений.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Третий день, 21 марта

Модель пришла подметать в черном кожаном пальто, свитере с высокой горловиной и юбке до колен, которые сочетала с черными колготками и лаковыми сапогами на каблуках. На голове у нее была шляпа, в руке небольшая сумка. На глаза модель опять надела солнцезащитные очки.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Четвертый день, 22 марта

Наоми опять появилась в шубе, но на этот раз немного другого дизайна. Она надела также свободные джинсы, фиолетовую блузу с жабо и бантом на шее, а также дополнила образ обувью на каблуках оттенка марсала и кепкой на голове. Глаза она спрятала за новой парой очков.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Пятый день, 23 марта

В последний день она сочетала темно-зеленое пальто, черную майку, белую футболку, а также штаны песочного оттенка, которые носила подвернутыми. Ботинки она впервые не несла на себе, а обула. Также на голове у модели были кепка и очки. А вот в руке она несла огромную сумку от Hermes.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

А вот когда она закончила свою работу, то решила сделать всем сюрприз и вышла из гаража в роскошном серебристом платье от Dolce & Gabbana из коллекции осень-зима 2007-2008. Так модель отпраздновала то, что ее наказание завершено.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Читайте также:

Богиня подиума - Наоми Кэмпбелл (50 фото)