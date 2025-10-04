Наоми Кэмпбелл и Victoria’s Secret: почему супермодель так и не стала "ангелом" бренда

Наоми Кэмпбелл Victorias Secret / © Getty Images

Наоми на протяжении многих лет является одной из самых востребованных моделей мира моды и выходила на подиумы во время показов самых известных брендов. Она сделала себе имя как супермодель 90-х, но никогда не была «ангелом» бельевого бренда Victoria’s Secret.

Тем не менее Кэмпбелл выходила на подиум во время показов Victoria’s Secret много раз и с легкостью носила самые красивые крылья и самое роскошное и гламурное белье созданное этой компанией.

Впервые Кэмпбелл приняла участие у шоу в 1995 году — это был второй в истории показе бренда Victoria’s Secret. В дальнейшем она появилась шоу еще семь раз. Последнее дефиле супермодели для бренда состоялось в 2005 году.

На вопрос, почему она так и не стала штатным «ангелом», супермодель ответила: «Они не могли себе меня позволить». О какой именно сумме шла речь — Наоми так и не призналась.

Поскольку шоу возвращается на подиум с новым показом, предлагаем взглянуть на то, как «взрывала» его подиум Наоми Кэмпбелл. Кто знает, возможно мы еще увидим ее на этом показе.

1996 год

Наоми Кэмпбелл, 1996 год, Нью-Йорк / © Getty Images

1997 год

Наоми Кэмпбелл, 1997 год / © Getty Images

1998 год

Наоми Кэмпбелл, 1998 год, Нью-Йорк Plaza Hotel / © Getty Images

2002 год

Наоми Кэмпбелл, 2002 год, Нью-Йорк / © Getty Images

2003 год

Наоми Кэмпбелл, 2003 год, Нью-Йорк / © Getty Images

2005 год

Наоми Кэмпбелл, 2005 год, Нью-Йорк / © Getty Images

Также отметим, что «ангелы» — модели которые подписывают контракт с брендом — обязаны не только выходить на подиум, но и представлять бренд на мероприятиях, сниматься в для журналов и быть лицом рекламных кампаний. Все это влияет на их популярность и финансы. Многие звезды Victoria’s Secret, такие как Адриана Лима, Кэндис Свейнпол и Изабель Гулар продолжают сотрудничать с брендом десятилетиями и являются самыми успешными представительницыми отрасли.