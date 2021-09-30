Наоми Кэмпбелл, Мила Йовович и Карла Бруни: суперзвезды прошли по подиуму во время показа Balmain

Наоми Кэмпбелл, Мила Йовович и Карла Бруни: суперзвезды прошли по подиуму во время показа Balmain

Французский Модный дом Balmain отпраздновал 10-летие на должности креативного директора Оливье Рустена роскошным живым шоу, в котором приняли участие множество звездных моделей.

Показ проходил в мюзик-холле на берегу Сены, зал был переполнен фанатами, фотографами, модниками и журналистами. Коллекции весна-лето 2022 была показана в рамках Недели моды, которая сейчас в самом разгаре во Франции.

Оливье Рустен / Getty Images

Началось шоу обычным показом мужских и женских новинок бренда. В частности, в новом сезоне Balmain предложит своим клиентам много экстравагантных вещей с вырезами, лентами, мини-юбки, деконструированные модели и аксессуары со свойственными бренду крупными цепочками и стеганой кожей. Также задержатся в моде и брюки с разрезами, но Balmain предлагает еще более оригинальные модели с длинными штанинами.

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Кульминацией показа стало появление на подиуме супермоделей Наоми Кэмпбелл, бывшей первой леди Франции Карлы Бруни, актрисы Милы Йовович и Натальи Водяновой. Они продефилировали в роскошных расшитых камнями и бисером платьях с длинными рукавами.

Появление звезд на сцене было сюрпризом и вызвало в зале настоящий восторг.

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

Также такой трюк с супермоделями недавно сделала и Донателла Версаче. Для показа своей коллекции-коллаборации с Fendi она задействовала звезд 90-х: Кристен Макменами, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Эстер Каньядас.

Кристен Макменами, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Эстер Каньядас / Getty Images

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