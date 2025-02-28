Наряд цвета жевательной резинки: как выглядело первое платье Кейт Уинслет для красной дорожки "Оскара"

В 1995 году на экраны вышел фильм "Разум и чувства", снятый по мотивам одноименного романа писательницы Джейн Остин. Одну из ролей в этой картине исполнила почти неизвестная в то время 20-летняя актриса Кейт Уинслет. За эту работу девушка получила свою первую номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", что стало для нее настоящим карьерным прорывом.

На церемонию, которая состоялась весной уже 1996 года, Кейт пришла со своими родителями.

Кейт Уинслет и ее родители / Фото: Getty Images

"Нет смысла отрицать, что это меня просто потрясло. Нет смысла говорить, что я воспринимаю все это спокойно", - сказала она в 1996 году перед 68-й церемонией. "Нет смысла говорить: "Конечно, у меня есть мое платье", потому что у меня нет ничего из этого. Я вся в беспорядке. Я невероятно нервничаю. Слава Богу, мои мама и папа будут там, потому что иначе я бы наверняка развалилась по швам".

Однако молодая британки таки выбрала платье для той церемонии, Кейт надела наряд цвета жевательной резинки от Vivienne Westwood с глубоким вырезом и контрастной накидкой, которую дизайнер сшила специально для нее. Наряд она тогда дополнила бриллиантовым ожерельем от Мартина Катца и высокой вечерней прической.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Хотя в конечном итоге Кейт проиграла статуетку Мире Сорвино за "Великую Афродиту", она не расстроилась.

"Это, конечно, повысило уровень моей известности, и внезапно я стала знаменитой или становлюсь таковой", - сказала она журналистам 29 лет тому назад.

В то время молодая актриса просто не подозревала, какая слава ее ждет впереди благодаря "Титанику". В дальнейшем актриса была неоднократно номинирована на "Оскар", но получила его только в 2009 году, за роль в фильме "Чтец".

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