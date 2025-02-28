Наряд цвета жевательной резинки: как выглядело первое платье Кейт Уинслет для красной дорожки "Оскара"

В Лос-Анджелесе молодая актриса продемонстрировала наряд от британского бренда.
В 1995 году на экраны вышел фильм "Разум и чувства", снятый по мотивам одноименного романа писательницы Джейн Остин. Одну из ролей в этой картине исполнила почти неизвестная в то время 20-летняя актриса Кейт Уинслет. За эту работу девушка получила свою первую номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", что стало для нее настоящим карьерным прорывом.
На церемонию, которая состоялась весной уже 1996 года, Кейт пришла со своими родителями.
"Нет смысла отрицать, что это меня просто потрясло. Нет смысла говорить, что я воспринимаю все это спокойно", - сказала она в 1996 году перед 68-й церемонией. "Нет смысла говорить: "Конечно, у меня есть мое платье", потому что у меня нет ничего из этого. Я вся в беспорядке. Я невероятно нервничаю. Слава Богу, мои мама и папа будут там, потому что иначе я бы наверняка развалилась по швам".
Однако молодая британки таки выбрала платье для той церемонии, Кейт надела наряд цвета жевательной резинки от Vivienne Westwood с глубоким вырезом и контрастной накидкой, которую дизайнер сшила специально для нее. Наряд она тогда дополнила бриллиантовым ожерельем от Мартина Катца и высокой вечерней прической.
Хотя в конечном итоге Кейт проиграла статуетку Мире Сорвино за "Великую Афродиту", она не расстроилась.
"Это, конечно, повысило уровень моей известности, и внезапно я стала знаменитой или становлюсь таковой", - сказала она журналистам 29 лет тому назад.
В то время молодая актриса просто не подозревала, какая слава ее ждет впереди благодаря "Титанику". В дальнейшем актриса была неоднократно номинирована на "Оскар", но получила его только в 2009 году, за роль в фильме "Чтец".
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