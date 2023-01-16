Наряд Клэр Дэйнс, который светился в темноте: что известно о самом технологичном платье Met Gala

Бал института костюма, который ежегодно проводится в Нью-Йорке, традиционно собирает самых знаменитых и красивых звезд на красной дорожке в Метрополитен-музее. Образы звездами, их стилистами и дизайнерами, с которыми они работают, обычно подбираются в соответствии к теме вечера, поэтому зачастую, наряды необычные, смелые и очень яркие.

О некоторых платьях этого мероприятия говорят на протяжении многих годов, но есть и те, о которых незаслуженно молчат. Одним из таких "забытых" стал образ британской актрисы Клэр Дэйнс, которая была приглашена на Met Gala в 2016 году.

Она появилась на красной дорожке в очень классическом платье Золушки, у которого была пышная юбка с драпировкой, шлейфом и замысловатыми складками ткани на бедрах, а также с потрясающе красивой линией декольте выполненной в форме сердца.

Клэр Дэйнс / Фото: Getty Images

Ее образ дополняла довольно лаконичная высокая прическа, бриллиантовые украшения и макияж с ярко-красной помадой теплого оттенка.

Клэр Дэйнс / Фото: Associated Press

Это платье невероятно шло Клэр, а также отлично подчеркивало ее стройную фигуру. Однако, простым наряд был только на первый взгляд, ведь на самом это очень высокотехнологичное платье, которое в прямом смысле слова было самым ярким того вечера.

Клэр Дэйнс / Фото: Associated Press

Дело в том, что это красивое голубое платье Золушки светилось в темноте.

В тот год тема Met Gala звучала как: "Мода в век технологий". Поэтому дизайнер Зак Позен, решил сделать образ Клэр соответствующим теме на все сто процентов.

Дизайнер использовал изготовленную на заказ французскую органзу с волоконной оптикой для блестящего эффекта, а питало все это около 30 мини-аккумуляторов, вшитых в нижнюю часть платья. Всего на изготовление изделия ушло 500 часов и шесть профессиональных швей. В одном из интервью Позен назвал этот образ "Галактическая Золушка".

Также дизайнер отмечал, что несмотря на объемный вид и наличие аккумуляторов, наряд весил не большем, чем любое его обычное творение, ведь на самом деле было "пустым" внутри, но поскольку юбка платья была очень объемной, для актрисы пришлось заказать специальный автобус, который привез ее в центр Нью-Йорка, где проходило мероприятие. Муж Клэр и сам Зак Позен прибыла отдельным транспортом следом.

"Мы разработали платье по индивидуальному заказу, потому что я хотел создать что-то, что было бы прозрачным, но с подсветкой. Я думаю, что мода стала чем-то вроде развлечения и наша работа как мечтателей и творцов - продвигать это", - сказал дизайнер.

После мероприятия Клэр Дэйнс вернула платье в ателье дизайнера. Спустя некоторое время он пришел в студию шоу Good Morning America, где показал, как работала светящаяся ткань. Наряд в этот раз демонстрировала уже модель.

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