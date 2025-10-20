Наряд, на который никто не обратил внимания: что надела принцесса Диана на скандальное интервью для "Панорамы"

Принцесса Диана и Мартин Башир / © Getty Images

Брак принцессы Дианы, как известно, был несчастливым и она и Чарльз жили своими жизнями и хотели развода. В 1995 году она дала скандальное и пронзительное интервью журналисту BBC для программы «Панорама», которое шокировало мир.

В разговоре принцесса Уэльская рассказала об отношениях с Чарльзом, о борьбе с послеродовой депрессией и булимией, о романе Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, а также о своих изменах. Именно в тот вечер, ведя беседу в гостиной Кенсингтонского дворца, она сказала знаменитую фразу о романе Чарльза и Камиллы, которую цитировал весь мир: «Нас было трое в этом браке, так что было немного тесновато».

Запись интервью проводилась в ночь Гая Фокса — традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. Диана оделась скромно и строго, но ее слова и откровения затмили то, во что она была одета, а выбрала принцесса удлиненный жакет темно-синего цвета с золотистой фурнитурой, разработанный Эндрю Рамрупом, который, как считается, она могла приобрести за 1800 фунтов стерлингов.

Носила она его поверх простого белого топа и лаконичной прямой юбки в ​​тон. Также на Диане в тот раз были черные колготки, золотые серьги и часы Tank Louis из желтого золота от Cartier с черным кожаным ремешком. Ее образ был полностью выдержан в эстетике того времени и выглядел элегантно. Ранее Диана также не раз носила подобные удлиненные жакеты, но от других брендов.

Принцесса Диана во время интервью, 1995 год / © Getty Images

Скандальное интервью вышло в эфир 20 ноября 1995 года и за него Башир получил премию, но как оказалось через много лет — не заслужено.

Мартин Башир получил премию BAFTA, 1996 год / © Getty Images

Журналист использовал поддельные выписки из банка, где близкие люди принцессы обвинялись в получении крупных сумм денег за шпионаж за ней. Башир предположительно также показал принцессе Диане поддельный «чек» об аборте Тигги Легг-Бурк — няни принцев Уильяма и Гарри, — убедив Диану в том, что та забеременела от принца Чарльза.