Наряд с неприличным намеком: почему платье-лобстер, которое носила Уоллис Симпсон, вызвало скандал

Это платье, несмотря на то, что сегодня оно кажется довольно простым и лаконичным, вошло в историю моды и искусства, ведь над его созданием работали два величайших художника.

Сейчас трудно представить, что принт в виде животного на одежде может кого-то удивить, скорее, наоборот, мир моды настолько утомил многих яркостью, откровенностью и экстравагантностью, что некоторые инфлюэнсеры, модники и даже дизайнеры хотят видеть более лаконичные вещи. Но в 30-х годах ХХ столетия все было немного иначе, и вещи, которые не соответствовали общественной морали критиковались публикой, вызывали шок и негативные высказывания. Но, кто знает, возможно, именно такой реакции добивался модельер Эльза Скиапарелли, когда решила создать свое эпатажное платье-лобстер, которое в результате стало одной из культовых вещей ее бренда.

Эльза Скиапарелли / Фото: Getty Images

Скиапарелли была необычной женщиной, ее часто называют соперницей Коко Шанель, потому что они начинали свой путь в одно время, но общего у них было мало. Шанель придумывала гламурный и вычурные наряды из твида, а Скиапарелли была художником, но только свои произведения она создавала не на холсте, а из ткани. Наряды модельера кардинально отличались от того, что мир видел в то время, ведь она предлагала экстравагантные приталенные платья и жакеты из тяжелого бархата, роскошные и сложные вышивки золотом и бисером, а также показывала невероятную фантазию, изображая на своих творениях звездное небо, насекомых, цветы, части тела или делала огромные рукава и банты.

Но среди всего этого изобилия необычных вещей дизайнера было одно платье, которое обсуждают и сегодня - наряд, в котором скандальная герцогиня Виндзорская - жена британского короля, который отрекся ради нее от престола - позировала для журнала Vogue в 1937 году. Именно в этом году 3 июля король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон поженились, журнал был приурочен к этому событию, поэтому произвел особый резонанс. Платье, выбранное для фотосессии, вызвало скандал и негодование, поскольку юбка была немного прозрачной и на ней был изображен огромный вареный лобстер и веточки петрушки.

Вместе с Эльзой Скиапарелли над платьем работал ее друг и вдохновитель - испанский художник Сальвадор Дали, который, как и Эльза, творил в сюрреалистическом жанре. Иллюстрацию для платья Скиапарелли заказала у Дали лично после успеха его другого объекта сюрреализма - телефона-лобстера, который Дали создал в 1936 году для английского поэта Эдварда Джеймса. Платье вошло в коллекцию бренда Schiaparelli лето-осень 1997.

Сальвадор Дали / Фото: Associated Press

Хотя сегодня нам кажется, что наряд довольно простой, и, рассматривая его можно отметить: А-силуэт, нежный молочный оттенок, легкую ткань и красную вставку ткани под грудью. Но, когда Уоллис Симпсон появилась в нем в журнале, разразился скандал - многие увидели в этом принте фаллический и эротический намек, что в результате спровоцировало еще больше ненависти британской публики к женщине.

Дело в том, что лобстеры, морепродукты, да и вообще еда, часто имели для Дали сильный сексуальный подтекст, и работы художника, на которых он изображал что-то подобное, обычно были связаны с эротическим удовольствием и болью. Также Дали часто проводил аналогию между едой и сексом. А что касается платья, то можно заметить, что лобстер размещен просто посреди юбки, а его хвост направлен в зону, где размещаются женские половые органы.

После такого успеха и скандала образ лобстера стал важной составляющей не только творчества Дали, но и Дома Schiaparelli. В дальнейшем в коллекциях бренда вареный лобстер появлялся еще не раз. Сейчас оригинальное платье хранится в Филадельфийском музее искусства в США, этот экземпляр лично подарила им Эльза Скиапарелли в 1969 году.

Читайте также: