Наряд с обложки: что известно о роскошном шелковом платье принцессы Дианы от Versace

Вспоминая о леди Диане и ее стиле, в первую очередь в памяти у многих появляется ее свадебный образ с длинным шлейфом и пышными рукавами, но помимо того культового платья, народная принцесса запомнилась еще несколькими эффектными нарядами, которые для нее создал неподражаемый Джанни Версаче.

Одним из самых узнаваемых образов Дианы стало голубое шелковое платье с аппликацией в виде крупных камней оттенка топаза и золотистых заклепок разной формы. Наряд был выполнен в простом прямом силуэте, имел широкие бретельки, глубокое квадратное декольте и разрез сзади, а вот декор на нем был в присущих для бренда Versace геометрических греческих узорах.

Платье принцессы Дианы от Versace / Фото: Getty Images

Это платье стало первым созданным нарядом Джанни Версаче для леди Дианы и положило начало многолетней дружбе и сотрудничеству двух этих знаменитостей. И если на первый взгляд вам может показаться, что стиль консервативной представительницы британской королевской семьи и итальянского дизайнера, предпочитающего одевать моделей в сексуальные платья, подчеркивающие фигуру, несовместимы, то вы очень заблуждаетесь.

В момент знакомства Дианы и Джанни принцесса переживала не лучший период в личной жизни, и в ее отношениях с Чарльзом была поставлена жирная точка. В 1992 году пара окончательно разъехалась, и хотя их развод был завершен только в 1996 году, в этот промежуток времени общественность еще более активно интересовалась жизнью британки и ее нарядами. Поэтому для любого сотрудничавшего с ней дизайнера наставал звездный час. Также Диана решила отказаться от слишком сдержанных нарядов, вероятно, этому поспособствовал Джанни, который помог одеждой подчеркнуть ее сексуальность и значительно освежил гардероб. Она все чаше появлялась в нарядах выше колен и с глубокими декольте.

Платье принцессы Дианы от Versace / Фото: Associated Press

Известно, что голубое платье было единственным в своем роде, создано для коллекции Haute Couture, а доставили его Диане на вешалке с надписью "Леди Диана".

Платье принцессы Дианы от Versace / Фото: Getty Images

Впервые Диана надела этот наряд на фотосессию в 1991 году. Образ совершенно не был похож на то, что принцесса Уэльская надевала ранее – он был смелым, немного томным и сексуальным, но не только из-за платья, также эффектно смотрелась укладка авторства Сэма Макнайта и макияж. Автором знаменитой фотосессии стал Патрик Демаршелье.

Однако увидел мир эти фото аж в 1997 году на обложке ноябрьского номера журнала Harper's Bazaar. Это случилось уже после смерти принцессы Уэльской, а выпуск назывался "Diana: A Tribute to the Princess. Также снимок был использован в книге Розалинд Кауард "Диана: портрет".

В 2015 году платье Versace было вставлено на аукционе Julien’s. Начальная цена наряда составляла 30 тысяч долларов и специалисты предполагали, что в результате торгов получится продать его за 80 тысяч долларов. Однако аукцион превзошел все ожидания – платье продали за 200 тысяч долларов. К нему прилагался номер журнала за 1997 год, на обложке которого она появилась.

Кто выложил за этот наряд столь крупную сумму – неизвестно, однако платье неоднократно выставлялось на выставках в британских музеях.

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