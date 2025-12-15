Наряды, достойные будущей королевы: образа принцессы Кейт в вечерних платьях в 2025 году

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт — одна из самых известных женщин в мире и будущая королева Великобритании, которую обожают не только в ее родной стране, но и во всем мире. Однако помимо своей работы, принцесса Уэльская также покорила мир стилем и умением лавировать между элегантностью, патриотизмом и аполитичностью.

Появления Кейт в вечерних нарядах всегда захватывают, а ее платья стают главной темой обсуждений в модном мире. При этом она умеет быть разной, даже если надевает платье повторно.

В этом году принцесса Уэльская много появлялась на деловых встречах, часто носила брюки и платья, но вот вечерние роскошные образы демонстрировала только четыре раза и именно их мы и предлагаем вспомнить, поскольку это нарды будущей королевы, которые действительно заслуживают внимания.

Золотое платье с рукавами

Принцесса Кейт / © Getty Images

Для роскошного государственного ужина в Виндзоре принцесса Уэльская выбрала наряд нетипичного для себя дизайна — золотое платье от Phillipa Lepley — бренда, который часто выбирают невесты и аристократки. Ее образ был безупречным, поскольку сочетал в себе гламур, традиции и отражал индивидуальность Кейт.

Наряд был сшит из шелкового крепа и украшен золотым кружевом, у него были длинные рукава, юбка А-силуэта и высокая горловина. Настоящими изюминками образа стали знаменитая тиара «Узелки любви», некогда любимая тиара принцессы Дианы, а также серьги-подвески, принадлежавшие королеве Елизавете.

Красное платье-кейп

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На государственном ужине в Виндзорском замке, устроенном в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит, принцесса Кейт блистала перед гостями в платье-кейпе. Но что в этот раз удивило, ее наряд был не от британского бренда, а от французского Модного дома Givenchy, вероятно, таким образом Кейт решила сделать комплимент модному наследию страны, из которой прибыли гости. Но была в этом платье еще одна интересная деталь — его создала дизайнер Сара Бертон, нынешний креативный директор Дома Givenchy. Именно эта женщина является автором свадебного платья Кейт — в 2011 году она работала в Alexander McQueen.

Красное платье сразу же привлекло внимание своей элегантностью и изысканной утонченностью. Наряд хоть и был однотонным, но его украшали плавные линии и тонкие складки, которые подчеркивали изящную фигуру принцессы. Кейт дополнила свой образ сверкающей тиарой, изящными бриллиантовыми серьгами и браслетом — это был до мелочей продуманный образ.

Зеленое бархатное платье

Принцесса Кейт / © Associated Press

На Королевском варьете-представлении в Лондоне Кэтрин появилась в роскошном бархатном платье, дополненном историческими бриллиантовыми украшениями из королевской коллекции. Ее образ был лаконичным, женственным и несомненно, станет одним из самых запоминающихся ее вечерних выходов.

Платье принцессы было от Talbot Runhof и сшито в модном изумрудном цвете. Наряд подчеркивал стройную фигуру Кейт, а вот плечи были открыты — это придавало хрупкости образу, утонченности и нежности. Платье выглядело празднично и элегантно, а гламура образу добавляли такие детали как клатч от Jenny Packham, богато украшенный кристаллами, и туфли в тон платья на высоких каблуках.

Синее платье-кейп

Для государственного банкета, который проводился в Виндзорском замке в честь президента и первой леди Германии, принцесса Уэльская выбрала одно из самых зрелищных вечерних сочетаний за последнее время — гламурное платье и новую тиару, которая носит название «Восточная тиара-кольцо королевы Виктории».

Кэтрин надела платье-кейп насыщенного синего цвета от британского бренда Jenny Packham. Оно было полностью расшито блестками синего цвета, но рукава-накидки наряда были нежно-голубыми, также особенностью платья было оригинальное асимметричное декольте.

