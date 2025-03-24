Не только Кейт и Диана: три принцессы, которые тоже пришли на помолвку в синем платье

Платья темно-синего цвета стали уже практической традицией для королевских помолвок.
В 2011 году весь мир просто сошел с ума, когда будущая жена принца Уэльского - Кэтрин Миддлтон - вышла к публике в темно-синее платье от бренда Issa London. Наряд до колен был выполнен из шелка, имел V-образное декольте и длинные рукава. Ткань на декольте была немного драпированная, а также платье украшал пришитый пояс, завязывающийся на запах.
Платье совершило модный переворот и способствовало возникновению "эффекта Кейт", то есть влиянию Миддлтон на индустрию моды и породило тенденцию к "маленьким синим платьям" - многие женщины нашли его альтернативой маленьким черным платьям.
Ранее синий в день объявления о помолвке также носила свекровь Кейт - принцесса Диана. В 1981 году она вышла к фотографам в костюме синего цвета.
Однако Кейт и Диана не единственные принцессы, которые надели синее платье. Предлагаем посмотреть на наряды еще трех невест.
Кронпринцесса Швеции Виктория
24 февраля 2009 года было объявлено, что кронпринцесса Швеции Виктория помолвлена с Даниэлем Вестлингом. Они объявили о своей помолвке во время пресс-конференции в Королевском дворце. Виктория вышла к фотографам в лаконичном шелковом синем платье с рукавами три четверти и широким поясом на талии.
Принцесса Раджва аль-Хусейн
О помолвке принца Иордании было объявлено в августе 2022 года. Для фото невеста Раджва позировала в синем свободном платье с V-образным вырезом и объемными рукавами. Наряд был из плиссированной ткани и его тоже украшал пояс с пряжкой.
Принцесса Сальва Ага-хан
Невеста Рахима Ага-хана надела в день объявления о помолвке лаконичное платье прямого фасона и рукавами три четверти. На талии его украшал тонкия пояс.
Читайте также:
- Платье с бантиками, которое удивило всех: свадебный наряд Мейбл Виссе-Смит - возлюбленной принца Нидерландов
- Неприличное платье Марии-Антуанетты: как выглядел наряд, из-за которого критиковали королеву Франции
- Белое надевала только раз: вспоминаем все восемь свадебных платьев актрисы Элизабет Тейлор