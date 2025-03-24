Не только Кейт и Диана: три принцессы, которые тоже пришли на помолвку в синем платье

В 2011 году весь мир просто сошел с ума, когда будущая жена принца Уэльского - Кэтрин Миддлтон - вышла к публике в темно-синее платье от бренда Issa London. Наряд до колен был выполнен из шелка, имел V-образное декольте и длинные рукава. Ткань на декольте была немного драпированная, а также платье украшал пришитый пояс, завязывающийся на запах.

Платье совершило модный переворот и способствовало возникновению "эффекта Кейт", то есть влиянию Миддлтон на индустрию моды и породило тенденцию к "маленьким синим платьям" - многие женщины нашли его альтернативой маленьким черным платьям.

Помолвка Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Ранее синий в день объявления о помолвке также носила свекровь Кейт - принцесса Диана. В 1981 году она вышла к фотографам в костюме синего цвета.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Однако Кейт и Диана не единственные принцессы, которые надели синее платье. Предлагаем посмотреть на наряды еще трех невест.

Кронпринцесса Швеции Виктория

24 февраля 2009 года было объявлено, что кронпринцесса Швеции Виктория помолвлена с Даниэлем Вестлингом. Они объявили о своей помолвке во время пресс-конференции в Королевском дворце. Виктория вышла к фотографам в лаконичном шелковом синем платье с рукавами три четверти и широким поясом на талии.

Кронпринцесса Швеции Виктория и Даниэль Вестлинг / Фото: Getty Images

Принцесса Раджва аль-Хусейн

О помолвке принца Иордании было объявлено в августе 2022 года. Для фото невеста Раджва позировала в синем свободном платье с V-образным вырезом и объемными рукавами. Наряд был из плиссированной ткани и его тоже украшал пояс с пряжкой.

Кронпринц Хусейн и его невеста Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцесса Сальва Ага-хан

Невеста Рахима Ага-хана надела в день объявления о помолвке лаконичное платье прямого фасона и рукавами три четверти. На талии его украшал тонкия пояс.

Кендра Ирен Спирс и Рахим Ага-хан / Фото: Getty Images

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