Не только Мелания Трамп: еще пять первых леди США, которые носили шляпы на инаугурации

Наряд с этого события всегда привлекаю внимание, однако после шума, который наделала шляпа 54-летней миссис Трамп, стоит вспомнить и другие подобные образы.

В день второй инаугурации Дональда Трампа, его супруга Мелания Трамп чуть ли не затмила мужа из-за своего наряда. Дело в том, что все активно обсуждали выбранный ею головной убор с полями, который практически закрывал глаза.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Шляпка Мелании была создана брендом Eric Javits, однако она не единственная первая леди Америки, которая пришла на официальную часть инаугурации в головном уборе. Предлагаем вспомнить еще пятерых жен президентов, которые выбрали подобный аксессуар.

Жаклин Кеннеди

Самая известная первая леди США была одета в платье нежно-розового цвета и пальто А-силуэта от Олега Кассини, дополненные шляпкой-таблеткой от Halston.

Джеки Кеннеди / Фото: Getty Images

Леди Берд Джонсон

Клаудия "Леди Берд" Джонсон была первой леди США с 1963 по 1969 год. На церемонии своего мужа она надела красное шерстяное платье и соответствующую шляпу. Наряд дополняли черные аксессуары.

Фото: Getty Images

Нэнси Рейган

Она была первой леди дважды и в 1981 году появилась в красном пальто и необычной шляпе. Ее наряд был от бренда Adolfo и после церемонии назывался как "красный Рейган".

Фото: Getty Images

Во время инаугурации в 1985 году первая леди надела уже наряд голубого цвета. Его тоже создал бренд Adolfo и носила она его в сочетании со шляпой и золотыми украшениями.

Фото: Getty Images

Пэт Никсон

Она стала первой леди 1969 году и выбрала для церемонии наряд с мехом. На первой леди была модная в то время меховая шляпа. Также она носила розовое пальто разработанное американским брендом Jay Sarnoff Custom Couture.

Фото: Getty Images

Хиллари Клинтон

Она тоже была первой леди дважды, но шляпку надела только один раз - в 1993 году. Широкополый головной убор она носила в сочетании с синим пальто и клетчатым костюмом под ним.

Фото: Getty Images

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