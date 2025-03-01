Не только Зеленский: как Уинстон Черчилль появился в Белом доме на третий год войны не в костюме

В Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за то, что в Овальный кабинет, на встречу с Дональдом Трампом, он пришел не в деловом костюме.

Однако то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский носит исключительно стиль милитари, дополняя его патриотическими футболками с гербор - неоспоримый факт, который ранее не смущал ни одного мирового политика. Так президент Украины демонстрирует единение с украинским народом и украинскими воинами.

Фото: Associated Press

Тем не менее, Зеленский не единственный лидер страны, который во время войны носит не вычурный костюм с рубашкой, а практичную одежду, которая соответствует тому, что происходит в его стране. Во время Второй мировый войны удобный комбинезон также носил самый известный политик в мире - Уинстон Черчилль - премьер-министр Великобритании.

Он неоднократно появлялся на публике в так называемом "костюме сирены" (siren suit). Именно в таком наряде 17 января 1942 года Черчилль посетил Белый дом. Это фото Черчилля сделано на третий год Второй мировой войны, как и снимок Зеленского - на третий год войны Росии против Украины.

Уинстон Черчилль / Фото: Getty Images

Здесь сэр Уинстон Черчилль в "костюме сирены", отдыхает в садовом кресле, куря сигару, во время визита в США, 3 января 1942 года.

Уинстон Черчилль / Фото: Getty Images

На это же фото он выступает по радио, сидя за своим столом на Даунинг-стрит, 10, одетый в "костюм сирены", июнь 1942 года.

Уинстон Черчилль / Фото: Getty Images

Такой комбинезон являлся важной вещью во время войны. Он был разработан специально для бомбоубежищ. Это удобная одежда, которую можно легко надевать и снять, она защищала и согревала. Надеть его можно было просто поверх ночной одежды, когда сирены объявляли о надвигающемся воздушном налете. Разработан он был по подобии комбинезонов, которые носили многие рабочие, включая механиков, каменщиков и танкистов, чтобы защитить свою обычную одежду. "Костюм сирены" был изобретен Уинстоном Черчиллем еще 1930-х годах. Носили его как дети, так и взрослые, когда укрывались в убежищах.

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