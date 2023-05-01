Необычное платье, о котором слишком мало говорят: каким был свадебный образ королевы Иордании Рании

Это был интересный образ, но создал его британский дизайнер, вещи у которого также любила заказывать в те годы и принцесса Диана.

Королева Рания - одна из самых красивых и стильных представительниц королевских семей, которая начала покорять глянцы и сердца обычных людей еще в день своей свадьбы с принцем Абдаллой II, которая состоялась 10 июня 1993 года. Однако ее свадебное платье не столь обсуждаемое, как любой другой принцессы или королевы.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

В день свадьбы, которая была объявлена национальным праздников в Иордании, она появилась на публике в эксклюзивном наряде, созданном британским дизайнером Брюсом Олдфилдом, который также шил наряды для принцессы Дианы. Это был действительно уникальный образ, состоящий из двух частей - красивого нижнего платья и жакета с пышной юбкой. Считается, что дизайнер вдохновился для создания этого ансамбля сирийскими придворными платьями, выставленными тогда в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Наряд был выполнен из атласа и расшит золотыми нитками, бисером и жемчугом. Аппликация была в национальных иорданских флористических мотивах и повторялась на широком воротнике, рукавах, декольте платья, подоле и поясе.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Интересной часть образа невесты стал широкий пояс с пряжкой, "хвосты" которого ниспадали вниз по юбке красивыми волнами. Почти через 30 лет после свадьбы Рании этот же пояс надела на свою предсвадебную вечеринку ее старшая дочь - принцесса Иман.

Свадебное платье королевы Рании / Фото: Getty Images

Также у платья был длинный шлейф, а из аксессуаров образ дополняли полупрозрачная пышная фата, держащаяся за украшение в волосах, выполненное из такого же материала, как платье и перчатки.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Иногда можно встретить информацию, что образ Рании состоял из платья и короткого жакета, однако это не совсем так. Рассматривая наряд будущей королевы, можно заметить, что жакет на самом деле не короткий, а является частью верхнего платья с пышной юбкой со шлейфом, под которым было более простое платье с вышивкой. Это момент хорошо видно на снимке, где Рания и Абдалла II разрезают свой многоярусный праздничный торт.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Дополняли праздничный образ невесты высокая прическа, серьги с жемчугом и бриллиантами, а также красивый макияж, в котором были использованы золотистые тени на глазах.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Как и у большинства невест на подобных мероприятиях, Рания имела второе свадебное платье, которое тоже было разработано Олдфилдом. В этом платье она могла свободно двигаться и танцевать.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

У этого наряда была открытая спина, атласная юбка с драпировкой и расшитый золотыми цветами лиф, у которого было V-образное декольте. Талию Рании украшал большой бант. Еще она обула туфли, на которых тоже повторялась цветочная вышивка, и надела колготки.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

Из украшений на новоиспеченной принцессе были бриллиантовые браслеты, серьги и колье. Еще она изменила прическу, сделав ее более пышной, и дополнила волосы массивными золотыми украшениями. И еще Рания отказалась от тиары в обоих своих образах.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

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