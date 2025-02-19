Неприличное платье Марии-Антуанетты: как выглядел наряд, из-за которого критиковали королеву Франции

Когда этот портрет королевы Марии-Антуанетты был впервые выставлен ​​в Салоне в Париже в 1783 году, его посчитали настолько скандальным, что в результате убрали с выставки.

Главная причина критики была в том, во что была одета королева, рассказывает историк Эми Бойингтон. Стиль платья, которое она носила, назывался robe en chemise (платье-сорочка), и в основном его критиковали, потому что он напоминал нижнее белье, сорочку, которую женщины носили под нарядами. Так что казалось, будто на портрете королева на самом деле носила нижнее белье.

Мария-Антуанетта / Фото: Getty Images

Скандал набрал таких оборотов, что картину не могли выставить на обозрение публики, и вместо этого художнице Элизабет Виже-Лебрен, пришлось написать еще один портрет королевы в том же стиле, но на этот раз в наряде, который считался официальной одеждой, подходящей для королевы.

Мария-Антуанетта / Фото: Getty Images

Но это действительно было очень несправедливо и невероятно критично по отношению к королеве, потому что этот стиль долгое время был популярен среди аристократии как во Франции, так и по всей Европе. В подобных платьях на портретах других художников, еще до презентации картины Марии-Антуанетты, были запечатлены другие известные и богатые женщины того времени и Эми наводит несколько примеров: принцессу Ломбардскую и герцогиню Девонширскую. Поэтому смело можно сказать, что подобное платье-сорочка не было способом королевы шокировать публику, она просто следовала моде и хотела выглядеть красиво на портрете.

Такие наряды были сшиты из муслина, который в то время был очень дорогим, и в основном не имел украшений. Часто платья дополняли муслиновые оборки вокруг выреза, а также вокруг рукавов. И этот тип платья рассматривался как гораздо более повседневный стиль одежды. Оно предназначалось для ношения в своего рода пасторальной обстановке, и его часто дополнял пояс вокруг талии.

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