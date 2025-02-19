Неприличное платье Марии-Антуанетты: как выглядел наряд, из-за которого критиковали королеву Франции

Когда этот портрет королевы Марии-Антуанетты был впервые выставлен в Салоне в Париже в 1783 году, его посчитали настолько скандальным, что в результате убрали с выставки.
Главная причина критики была в том, во что была одета королева, рассказывает историк Эми Бойингтон. Стиль платья, которое она носила, назывался robe en chemise (платье-сорочка), и в основном его критиковали, потому что он напоминал нижнее белье, сорочку, которую женщины носили под нарядами. Так что казалось, будто на портрете королева на самом деле носила нижнее белье.
Скандал набрал таких оборотов, что картину не могли выставить на обозрение публики, и вместо этого художнице Элизабет Виже-Лебрен, пришлось написать еще один портрет королевы в том же стиле, но на этот раз в наряде, который считался официальной одеждой, подходящей для королевы.
Но это действительно было очень несправедливо и невероятно критично по отношению к королеве, потому что этот стиль долгое время был популярен среди аристократии как во Франции, так и по всей Европе. В подобных платьях на портретах других художников, еще до презентации картины Марии-Антуанетты, были запечатлены другие известные и богатые женщины того времени и Эми наводит несколько примеров: принцессу Ломбардскую и герцогиню Девонширскую. Поэтому смело можно сказать, что подобное платье-сорочка не было способом королевы шокировать публику, она просто следовала моде и хотела выглядеть красиво на портрете.
Такие наряды были сшиты из муслина, который в то время был очень дорогим, и в основном не имел украшений. Часто платья дополняли муслиновые оборки вокруг выреза, а также вокруг рукавов. И этот тип платья рассматривался как гораздо более повседневный стиль одежды. Оно предназначалось для ношения в своего рода пасторальной обстановке, и его часто дополнял пояс вокруг талии.
Читайте также:
- Украшения, пережившие королеву: история бриллиантовых браслетов Марии-Антуанетты
- От Марии-Антуанетты до коронации британских монархов: скандальное бриллиантовое колье продадут с аукциона
- Единственно уцелевшее платье Марии-Антуанетты: как выглядит наряд королевы, которому более 200 лет