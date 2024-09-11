Невероятно красивая невеста: как выглядела Кэтрин Зета-Джонс в день свадьбы с Майклом Дугласом

Супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас - образцовая голливудская пара, ведь вместе они уже около 26 лет.

Познакомились актеры в 1998 году на Американском кинофестивале в Довиле во Франции, но случилось это не случайно. Согласно рассказу самого актера, он попросил своего помощника выяснить, будет ли присутствовать на мероприятии Кэтрин, будет ли она одна и не хочет ли выпить с ним по бокалу вина. Кэтрин согласилась выпить и даже пригласила его на ужин с представителями кинокомпании. Также Дуглас сказал, что после ужина Кэтрин должна была пойти и поработать над фильмом, но он пригласил ее выпить по бокалу вина в баре, но свидание прошло эпично - актер сказал ей не подумав "Я стану отцом твоих детей".

"Она посмотрела на меня и сказала: "Я много слышала о тебе, я много слышала о тебе, я думаю, это все правда. Спокойной ночи!"", - сказал он. Майкл добавил: "Я думал, что все испортил, но рад сообщить, что мы остались на связи, а остальное уже история!".

Затем через почти полтора года - 31 декабря 1999-го - они обручились в его доме в Аспене. Роскошная свадьба пары состоялась еще через год, поскольку Дуглас завершал развод с первой женой. Свадьба Кэтрин и Майкла состоялась в отеле Plaza в Нью-Йорке 18 ноября 2000 года. Потратили они на праздник около 2 миллионов долларов, а для гостей в отеле сняли 130 номеров.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Невеста в тот вечер была очаровательной и выглядела как сказочная принцесса. Кэтрин надела платье из шелкового атласа от французского бренда Christian Lacroix, которое было расшито вручную бисером и, как сообщалось, стоило 140 000 долларов.

Бриллианты были вручную вшиты в ее лиф роскошной шелковой нитью. Двухметровый шлейф был сделан из нежного кружева шантильи.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дополняли этот образ украшения с бриллиантами: ослепительная свадебная тиара была от Fred Leighton, а носила она ее в сочетании с браслетом, серьгами и своим помолвочным кольцом с огромным камнем. Кольцо, кстати, тоже было от бренда Fred Leighton и стоило лишь немного меньше, чем сама свадьба - 1 миллион долларов.

Кэтрин Зета-Джонс с отцом / Фото: instagram.com/catherinezetajones

В этом браке у пары родилось двое детей - сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета. Также у Дугласа есть сын от первого брака Кэмерон Дуглас, который тоже был на свадьбе и даже станцевал с очаровательной невестой-мачехой.

Кэтрин Зета-Джонс и Кэмерон Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

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