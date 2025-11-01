- Дата публикации
Ничего не сохранила: где сейчас стильные наряды Алисии Сильверстоун из культового фильма "Бестолковые"
Актриса, которой сейчас 49 лет, на самом деле не знает, где находятся ее наряды.
Фильм 1995 года «Бестолковые» — несомненно, культовый, ведь в нем не только необычно показали по-новому роман Джейн Остин «Эмма», но и заставили нас годами обсуждать наряды главной героини, которую сыграла Алисия Сильверстоун.
Многие наряды в этом фильме однозначно опередили свое время, но где они сейчас? Оказывается Алисия Сильверстоун его полностью раздала, о чем рассказала изданию People.
«После [„Бестолковых“] я подумала: „О, мне нужна вся эта одежда, я буду носить её“. Это была бредовая идея, потому что я не была похожа на ту девчонку. Кто это носит туфли „Мэри Джейн“ и высокие чулки везде и всюду?».
«В итоге я раздала всю одежду, потому что поняла, что это не работает в моей жизни. Я раздала ее по глупости», — добавляет Сильверстоун.
Счастливым обладателем гардероба актрисы из фильма стала режиссер и сценарист Джиа Коппола, внучка режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
«Одному Богу известно, что Джиа с ними сделала», — продолжает Сильверстоун. «Джиа тоже не знает, где они, так что, должно быть, она их тоже кому-то раздала. Они просто исчезли».
Напомним, что спустя тридцать лет после выхода фильма «Бестолковые» Сильверстоун готовится вновь сыграть свою культовую роль в продолжении.