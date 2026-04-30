Николь Кидман на Met Gala: какие роскошные платья выбирала актриса для главного события

Николь Кидман на Met Gala / © Associated Press

В 2026 году актриса Николь Кидман стала сопредседателем одного из самых роскошных событий Нью-Йорка — ежегодного благотворительного костюмированного бала Met Gala. Это событие по-особенному эксклюзивное, ведь гостей для мероприятия отбирает Анна Винтур, а приглашенные должны заплатить за билет немалую сумму.

Николь на балу бывала за свою многолетнюю видимость в мире шоу-бизнеса и в списке актрис А-листа лишь шесть раз. Какой была эволюция ее стиля на этом гламурном и значимом мероприятии, предлагаем посмотреть на кадрах ниже.

2003 год

Для своего первого Met Gala актриса выбрала платье Gucci от Тома Форда. Этот нежный бежевый наряд сиял в свете фотокамер, из-за большого количества стразов, которые его украшали. Также у платья был только один рукав, поэтому обнаженное плечо добавляло особой хрупкости образу.

Николь Кидман / © Getty Images

2005 год

Николь посетила ежегодный гала-концерт Института костюма в Метрополитен-музее одетая в платье Модного дома Chanel созданное Карлом Лагерфельдом. Это был синий наряд-бюстье с пуговицами и декором в виде стразов, который подчеркивал стройность звезды.

Николь Кидман / © Getty Images

2016 год

После длительного перерыва она вернулась на красную дорожку гала-концерта и выбрала для него платье от McQueen. Это было платье-кейп, которое украшала потрясающая вышивка в виде планет и звезд.

Николь Кидман / © Associated Press

2023 год

Это появление Николь на Met Gala стало особенным, ведь звезда надела платье-реплику того, которое носила в культовой рекламе Chanel № 5 в начале 2000-х годов. Платье разработано Карлом Лагерфельдом и украшено перьями и стразами.

Николь Кидман / © Associated Press

2024 год

Это был еще один особенный выход звезды, ведь Кидман воссоздала платье фламенко от Balenciaga 1950-х годов. Образ был идеальным и платье стало сенсацией вечера.

Николь Кидман / © Associated Press

2025 год

Впервые Кидман выбрала для гала-вечера платье миди. Это снова был наряд от Balenciaga, который ей сшили на заказ. Наряд стал снова воссозданием архивного дизайна 1950 года.

Николь Кидман / © Associated Press

Благотворительный бал Met Gala традиционно состоится в первый понедельник мая. Дрескод нынешнего мероприятия и звучит он как Fashion Is Art («Мода — это искусство»). Бал откроет выставку Института костюма Costume Art («Искусство костюма»), которая представит одежду как самостоятельный художественный объект. Кроме Кидман сопредседателями мероприятия также стали Анна Винтур, Бейонсе и Винус Уильямс.

Кидман ранее призналась, что очень рада роли сопредседателя мероприятия, а также в этом году впервые возьмет с собой дочь Сандей, которая интересуется модой и уже начала модельную карьеру.

