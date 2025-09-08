- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 4 мин
Носила челку и любила локоны: какие прически предпочитала принцесса Кейт за годы своего замужества
С момента свадьбы с принцем Уильямом принцесса Кейт носила много разных причесок.
Она известна своими роскошными густыми темными волосами, но сейчас Кейт достается именно за то, что она предпочитает отмалчиваться и не рассказывает людям, использует ли в своей новой укладке для выходов в свет парик или накладные локоны после перенесенного лечения от рака.
Мы решили вспомнить, какие прически Кейт носила с 2011 года, с тех пор, как стала женой британского принца. Ведь она часто экспериментировала с длиной, челками, и только цвет ее волос оставался неизменным каштановым. Но и в этом Кейт сегодня захотела перемен.
2011 год
В том году, когда Кейт вышла замуж и получила титул герцогини Кембриджской, она носила каштановые волосы средней длины до плеч, которые любила делить по боковому пробору и подкручивать локоны в нижней части волос.
2012 год
Через год после свадьбы Кэтрин носила все такую же прическу, любила боковой пробор и объем. Ее парикмахер делал ей еще более объемные завитки на локонах, а цвет был насыщенным и блестящим.
2013 год
Еще через год Кейт уже была беременна первенцем (принцем Джорджем), а ее волосы стали еще длиннее и еще блестяще. Она предпочитала в тот год носить часто распущенные гладкие локоны, когда появлялась на светских мероприятиях и редко собирала их в хвост.
2014 год
В этом году Кейт снова забеременела (принцессой Шарлоттой, своей единственной дочерью). Ее волосы оставались все такими же длинными и густыми. На публике герцогиня часто появлялась с заколотыми волосами сзади.
2015 год
В 2015 году Кэтрин и принц Уильям приветствовали дочь Шаррлотту и публика увидела, как роскошно Кейт выглядит на следующий день после родов. Многим такая роскошь, как персональный парикмахер в палате недоступна, но укладкой молодой мамы все же восхищались.
2016 год
Спустя год у будущей принцессы были все такие же объемные укладки и средняя длина. Кейт не очень любила экспериментировать, часто носила волосы распущенными, а на официальные мероприятия собирала в высокие пучки и другие прически.
2017 год
В этом году Кэтрин не только забеременела третьим ребенком (принцем Луи), но и решилась немного укоротить волосы. Это было каре до плеч, часто локоны были красиво накручены. Необычная длина для принцессы.
2018 год
В этом году Кейт часто собирала волосы в хвост, видимо просто ради удобства, ведь уже была глубоко беременной. Длина была все такой же средней.
2019 год
Спустя год принцесса решила, что хочет снова отращивать длину. Мі снова увидели идеальный каштановый цвет и красивые завитушки в виде локонов.
2020 год
В год, когда началась пандемия коронавируса, принцесса Кейт снова обрезала длину. В тот период они с Уильямом редко появлялись на публичных мероприятиях, так как страна была закрыта на карантин.
2021 год
Кэтрин стабильно носила одну и ту же длину, не сильно заморачивалась с укладками, выглядела хорошо и традиционно.
2022 год
В этом году публика увидела перемены в длине волосы принцессы Уэльской. Она отрастила их до лопаток, носила часто распущенными, крутила кудри и стала выглядеть еще моложе, благодаря такой длине.
2023 год
В этом году Кэтрин экспериментировала с челкой, носила челку-шторку и выглядела необычно. А к концу года отпустила челку и предпочла длинные натуральные волосы, которые даже иногда выравнивала для светских выходов.
2024 год
Очень длинные волосы у Кейт были в 2024 году, как раз тогда, когда ей поставили диагноз рак. В том году Кэтрин редко выходила на публику, но в конце года все увидели, что ее волосы ничуть не пострадали после терапии.
2025 год
А в этом году принцесса предстала не просто с длинными волосами, но еще и с новым более светлыми оттенком. И пока все гадают, использует ли принцесса дополнительные локоны для объема укладки, Кейт предпочитает, как и полагается в королевской семье — ничего не объяснять, и ни на какой хейт не реагировать.