Носила челку и любила локоны: какие прически предпочитала принцесса Кейт за годы своего замужества

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Она известна своими роскошными густыми темными волосами, но сейчас Кейт достается именно за то, что она предпочитает отмалчиваться и не рассказывает людям, использует ли в своей новой укладке для выходов в свет парик или накладные локоны после перенесенного лечения от рака.

Мы решили вспомнить, какие прически Кейт носила с 2011 года, с тех пор, как стала женой британского принца. Ведь она часто экспериментировала с длиной, челками, и только цвет ее волос оставался неизменным каштановым. Но и в этом Кейт сегодня захотела перемен.

2011 год

Кейт в 2011 году / © Getty Images

В том году, когда Кейт вышла замуж и получила титул герцогини Кембриджской, она носила каштановые волосы средней длины до плеч, которые любила делить по боковому пробору и подкручивать локоны в нижней части волос.

2012 год

Кейт в 2012 году / © Getty Images

Через год после свадьбы Кэтрин носила все такую же прическу, любила боковой пробор и объем. Ее парикмахер делал ей еще более объемные завитки на локонах, а цвет был насыщенным и блестящим.

2013 год

Кейт в 2013 году / © Getty Images

Еще через год Кейт уже была беременна первенцем (принцем Джорджем), а ее волосы стали еще длиннее и еще блестяще. Она предпочитала в тот год носить часто распущенные гладкие локоны, когда появлялась на светских мероприятиях и редко собирала их в хвост.

2014 год

Кейт в 2014 году / © Getty Images

В этом году Кейт снова забеременела (принцессой Шарлоттой, своей единственной дочерью). Ее волосы оставались все такими же длинными и густыми. На публике герцогиня часто появлялась с заколотыми волосами сзади.

2015 год

Кейт и Уильям с принцессой Шарлоттой, 2015 год / © Associated Press

В 2015 году Кэтрин и принц Уильям приветствовали дочь Шаррлотту и публика увидела, как роскошно Кейт выглядит на следующий день после родов. Многим такая роскошь, как персональный парикмахер в палате недоступна, но укладкой молодой мамы все же восхищались.

2016 год

Кейт в 2016 году / © Associated Press

Спустя год у будущей принцессы были все такие же объемные укладки и средняя длина. Кейт не очень любила экспериментировать, часто носила волосы распущенными, а на официальные мероприятия собирала в высокие пучки и другие прически.

2017 год

Кейт в 2017 году / © Associated Press

В этом году Кэтрин не только забеременела третьим ребенком (принцем Луи), но и решилась немного укоротить волосы. Это было каре до плеч, часто локоны были красиво накручены. Необычная длина для принцессы.

2018 год

Кейт в 2018 год / © Associated Press

В этом году Кейт часто собирала волосы в хвост, видимо просто ради удобства, ведь уже была глубоко беременной. Длина была все такой же средней.

2019 год

Кейт в 2019 год / © Associated Press

Спустя год принцесса решила, что хочет снова отращивать длину. Мі снова увидели идеальный каштановый цвет и красивые завитушки в виде локонов.

2020 год

Кейт в 2020 году / © Getty Images

В год, когда началась пандемия коронавируса, принцесса Кейт снова обрезала длину. В тот период они с Уильямом редко появлялись на публичных мероприятиях, так как страна была закрыта на карантин.

2021 год

Кейт в 2021 году / © Associated Press

Кэтрин стабильно носила одну и ту же длину, не сильно заморачивалась с укладками, выглядела хорошо и традиционно.

2022 год

Принцесса Кейт с сыном Луи, 2022 год / © Associated Press

В этом году публика увидела перемены в длине волосы принцессы Уэльской. Она отрастила их до лопаток, носила часто распущенными, крутила кудри и стала выглядеть еще моложе, благодаря такой длине.

2023 год

Кейт в 2023 году / © Associated Press

В этом году Кэтрин экспериментировала с челкой, носила челку-шторку и выглядела необычно. А к концу года отпустила челку и предпочла длинные натуральные волосы, которые даже иногда выравнивала для светских выходов.

Кейт в 2023 году / © Associated Press

2024 год

Кейт в 2024 году / © Getty Images

Очень длинные волосы у Кейт были в 2024 году, как раз тогда, когда ей поставили диагноз рак. В том году Кэтрин редко выходила на публику, но в конце года все увидели, что ее волосы ничуть не пострадали после терапии.

2025 год

А в этом году принцесса предстала не просто с длинными волосами, но еще и с новым более светлыми оттенком. И пока все гадают, использует ли принцесса дополнительные локоны для объема укладки, Кейт предпочитает, как и полагается в королевской семье — ничего не объяснять, и ни на какой хейт не реагировать.