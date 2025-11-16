Носила это всегда, но лукавила, что "ей приходилось": как Меган Маркл повторяет свои "британские образы" в Калифорнии

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Вернувшись жить в Калифорнию в 2020 году Меган Маркл, словно забыла, что ненавидела носить платья и пальто пастельных тонов, и вот уже пять лет демонстрирует, что нет ничего лучше классического черного и белого, а ярких нарядов в ее гардеробе так и не прибавилось. Выходит, что герцогиня все же немного лукавила, утверждая, что ее ущемляли в праве выбора цветного наряда для какого-либо публичного мероприятия в Лондоне.

Мы решили вспомнить, в каких нарядах жена принца Гарри появлялась на публике в Калифорнии и сравнить эти луки с теми, которые мы видели на герцогине в Британии.

Все оттенки белого

В этом году Меган приезжала в Европу. Она посетила показ бренда Balenciaga на Неделе моды в Париже, где появилась в молочно-белом костюме с накидкой от Balenciaga и черных туфлях-лодочках на каблуках. В руках Меган держала небольшой черный клатч.

Меган на показе в Париже и Меган в день объявления об их с Гарри помолвке / © Getty Images

В 2017 году Меган в день объявления о своей помолвке с принцем Гарри появилась перед камерами в платье-футляре изумрудного цвета от итальянского бренда P.A.R.O.S.H. которое впоследствии получило название The Megan Dress из-за ажиотажа публики, а сверху надела белое пальто с широким воротником и поясом. Пальто было от бренда Line the Label, дизайнера из Торонто и являлось частью коллекции 2017 года. Обута в тот день Меган была в песочные туфли со шнуровкой от Aquazzura.

Не любимый нюд

Недавно герцогиня Сассекская выступала на саммите самых влиятельных женщин журнала Fortune в Вашингтоне, где появилась в итальянской юбке из веганской кожи от Brochuwalker и блузке в тон, а также обула светлые замшевые туфли с застежками вокруг щиколотки. В ее ушах сверкали золотые серьги, а на пальцах было замечено украшение от украинского бренда Guzema — плоское кольцо-трио из желтого золота с россыпью мелких бриллиантов, стоимостью 84 600 долларов.

Меган на саммите в Вашингтон и Меган в Лондоне / © Getty Images

В июне 2018 года герцогиня в похожего оттенка луке появилась на церемонии вручения премии Queen’s Young Leaders Awards в Букингемском дворце в Лондоне, сопровождая на мероприятие королеву Елизавету II. Тогда герцогиня Сассекская носила светлый костюм от Prada и черные туфли-слингбэки с бантами на пятках.

Классический черный

В 2025 году в Нью-Йорке Меган с мужем принцем Гарри посещали ежегодный гала-вечер, посвященный Всемирному дню психического здоровья. На нем герцогиня появилась в черном шелковом жакете от Giorgio Armani и брюках этого же бренда, держа в руках атласный клатч Giorgio Armani и обула туфли-лодочки от него же.

Меган и Гарри в Нью-Йорке и Сассекские в Лондоне / © Getty Images

Живя в Лондоне Меган бесчисленное количество раз носила черные костюмы. В один из таких выходов герцогиня Сассекская появилась на церемонии вручения наград «Endeavour Fund Awards» — благотворительном мероприятии, на котором отмечают успехи ветеранов британской армии, которые в течение года принимали участие в различных спортивных состязаниях. Тогда Меган тоже носила черный брючный костюм, но только от Alexander McQueen стоимостью около 1700 долларов, а к нему подобрала белую блузку и туфли-лодочки от Black Stiletto Pump.

Оттенки бронзы и снова бежевый

В ноябре 2023 года Меган Маркл посетила мероприятие Variety Power of Women Los Angeles, в клубе Mother Wolf в Лос-Анджелесе. Там отмечали лауреатов премии «Сила женщин». Для выхода Меган снова выбрала нюдовый лук: платье макси из матового вискозного крепа на одно плечо с драпировкой от Proenza Schouler и обула черные туфли из замши Aquazzura, а в руках держала кожаный клатч Proenza Schouler.

Меган в Лос-Анджелесе и Меган в Лондоне / © Getty Images

В январе 2020 года Меган и Гарри посещали Дом Канады в Лондоне. Тогда герцогиня носила бронзовый наряд и нюдовое пальто держала в руках. Бронзовый обтягивающий джемпер Маркл сочетала с шелковой юбкой средней длины красивого шоколадного оттенка, замшевыми туфлями-лодочками в тон и светло-коричневое пальто.

Словом, с переездом в США вкусовые предпочтения герцогини Сассекской не сильно изменились, в ее гардеробе по-прежнему в фаворитах простая белая рубашка, в которой Меган часто появлялась на съемках своего шоу «С любовью, Меган», она все так же носит классические костюмы и наряды теплых пастельных оттенков. Изменилось разве что только то, что погода позволяет Маркл отказаться от теплых вещей, но мы все же можем увидеть ее в пальто, когда она выезжает за пределы Лос-Анджелеса.