Носила и обожала Versace: яркие образы принцессы Дианы в костюмах

Принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

В 80-х годах, после брака с принцем Чарльзом, принцесса Диана носила в основном британские бренды, среди которых центральное место занимали творения дизайнера Кэтрин Уокер. Начиная с 90-х она начала смотреть в сторону и иностранных брендов, поэтому в ее гардеробе появились изделия от Chanel, Valentino, Escada, Moschino и Versace.

Также Диана начала позволять себе эксперименты в одежде, что заметно по тому, что она носила мини, отказалась от рюш, больше подчеркивала фигуру. Versace на тот момент еще не сотрудничал с британской королевское семьей и первое платье, которое принцесса носила от Джанни Версаче — это ледяной длинный наряд с геометрической вышивкой камнями.

Благодаря сотрудничеству Диана также и подружилась с модельером и часто заказывала у него вещи для своего делового и вечернего гардероба. В изделиях от этого Модного дома она всегда выглядела элегантно и женственно, поэтому предлагаем вспомнить самые красивые костюмы, которые леди Ди, заказывала у легендарного модельера.

Реклама

© Getty Images

Принцесса Диана прибывает в аэропорт Буэнос-Айреса для своего исторического визита в Аргентину. Она одета в белый костюм с пуговицами и несет черную сумочку от Christian Dior, которую бренд переименовал в ее честь — Lady Dior.

© Getty Images

Диана запечатлена с Элизабет Доул, президентом Американского Красного Креста, в штаб-квартире Красного Креста в Вашингтоне. Яркий лиловый костюм Ее Высочество дополнила украшениями из жемчуга и черно-белыми туфлями.

© Getty Images

Принцесса Диана в Ливерпуле одета в ярко-желтый костюм с пуговицами, а в руках у нее ее любимая сумочка от Christian Dior. Яркий цвет костюма отлично сочетался с черной водолазкой, колготкамми и туфлями.

© Getty Images

Диана во время визита в Королевскую больницу Бромптон. В тот день она была одета в бледно-голубой костюм, который украшали золотые большие пуговицы. Наряд она дополнила лаконичными туфлями, а из украшений надела только золотые серьги, которые отлично сочетались с ее нарядом.

© Getty Images

Диана в черном костюме и с черной сумочкой из крокодиловой кожи от Versace, позирует с первой леди Франции Бернадетт Ширак на ступенях Елисейского дворца в Париже. Элегантный наряд принцесса дополнила жемчугом и золотом.

© Getty Images

Принцесса Диана во время визита в казармы. На ней нежно-розовый костюм от Versace и шляпа от Philip Somerville. Также на руке принцессы можно заметить ее любимые золотые часы от Cartier, котоыре сейчас носит ее невестка Меган Маркл.

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images