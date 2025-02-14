Носила костюм очаровательного цвета: вспоминаем любимый деловой наряд принцессы Дианы

Хотя британской принцессы, которую часто называли "королевой сердец", уже давно нет с нами, ее образы даже сегодня становятся поводом для обсуждений. Диана считается иконой моды своей эпохи, а также одной из самых стильных королевских особ.

Но несмотря на возможности и лучших дизайнеров, которые ее одевали, принцесса также часто повторяла свои наряды. Одним из самых любимых деловых луков британки был розовый костюм созданный дизайнером Кэтрин Уокер, который она неоднократно надевала в начале 90-х годов.

Это был ярко-розовый костюм, который включал жакет-платье немного расклешенный книзу и юбку выше колен. Украшали жакет также большие пуговицы в цвет и накладные карманы.

Предлагаем посмотреть, с чем Диана носила этот костюм.

14 ноября 1992 года

В тот день принцесса пребывала в Париже, где посетила репетицию балета. Розовый костюм она носила в сочетании с золотыми серьгами-каплями, а также с сумкой от Ferragamo под мышкой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

17 марта 1993 года

Принцессу сфотографировали в Манчестере. В тот день она надела костюм в сочетании с темным топом, капроновыми колготками и туфлями на каблуках. В руке она несла черную сумку от Ferragamo с золотой фурнитурой, а также дополнила лук серьгами с бриллиантами и сапфирами.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

14 июня 1993 года

На церемонии вручения ордена Подвязки в Виндзорском замке Диана носила розовый костюм уже в сочетании с широкополой шляпой в цвет. В ушах у нее можно увидеть золотые большие серьги от Chanel, на шее роскошное жемчужное колье, а на руках темные перчатки.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

14 февраля 1994 года

В День всех влюбленных Диана прибыла в больницу для больных детей на Грейт-Ормонд-стрит в центре Лондона. Несмотря на то, что на улице был снег и холод, Диана решила не надевать верхнюю одежду, а быстро выбежала из машины и направилась в заведение. На ней опять был розовый костюм и те же аксессуары.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

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