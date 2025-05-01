Носила платье в стиле ампир и фату: каким был образ Присциллы Пресли в день свадьбы

Элвис Пресли и Присцилла Пресли / © Associated Press

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Элвис Пресли и Присцилла Болье поженились 1 мая 1967 года на церемонии, которая прошла в номере отеля Aladdin в Лас-Вегасе, заполненном цветами и свечами. Мероприятие длилось всего восемь минут, затем последовала быстрая пресс-конференция и прием, на которым присутствовали друзья, семья и деловые партнеры. Известно, что на свадьбе короля рок-н-ролла было всего 14 человек.

Невеста в тот день была одета в довольно скромное платье свободного фасона. Это был наряд из шифона в стиле ампир, который она купила в местном универмаге. Платье было полностью закрытыми, легким и удобным. Главным его украшением стали прозрачные рукава расшитые бисером и бусинами.

Элвис и Присцилла Пресли / © Getty Images

Однако невеста не очень заморачивалась с выбором платья. Перед свадьбой Присцилла решила пойти за нарядом, но поскольку это было довольно сложной задачей, когда твой жених суперзвезда, она, чтобы сохранить событие в тайне, решила замаскироваться. В видео для издания Vogue Присцилла рассказала, что попросила Чарли Ходжа, музыканта и преподавателя вокала, работавшего с Элвисом, помочь ей. Он выдавал себя за ее жениха и помог с выбором наряда. Присцилла же, которая представлялась его именем, носила очки и парик со светлыми волосами.

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«Я попросил пойти со мной Чарли Ходжа, чтобы найти свадебное платье. Это было тщательно охраняемым секретом, потому что мы хотели, чтобы это была наша свадьба, с нашими друзьями и чтобы нас не преследовали папарацци», — сказала она. «Итак, Чарли Ходж пошел со мной, и я нашла прекрасный, прекрасный магазин, со свадебными платьями. Они понятия не имели, кто я. Я пришла в очках, на самом деле. Я зашла в примерочную, вышла оттуда в свадебном платье и спросила Чарли: «Что ты думаешь, дорогой? Тебе нравится?».

«В общем, я нашла там это платье и оно мне понравилось, потому что оно было очень женственным, очень легким, не слишком тяжелым и очень хорошо сочеталось с костюмом Элвиса».

Элвис и Присцилла Пресли / © Getty Images

Но нашла она наряд не с первого раза. Также согласно Vogue, Присцилла посетила несколько магазинок прежде чем нашла свое платье Westwood. Она купила свое платье в готовом виде и ей потребовалась только одна примерка.

«Это не было экстравагантно, это не было экстремально — это было просто и, на мой взгляд, прекрасно», — позже сказала Присцилла. «У меня не было времени оставаться там вечно и рассматривать платья; у меня была одна примерка этого платья, и все, я ушла оттуда».

Свой образ невеста дополнила объемной прической, многоярусной фатой, а также тиарой со стразами. Выделялся также ее макияж, который очень ярким и даже немного драматичным. В те годы такая высокая прическа и макияж были ее визитной картой.

Несмотря на сдержанный стиль и свободный фасон, свадебное платье Присциллы стало одним из самых знаковых образов невесты в истории. Оно выставлено для поклонников в здании Trophy Building, котоорое расположено на территории поместья Грейсленд — доме где жил Элвис с Присциллой.