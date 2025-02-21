Носили одинаковые платья: чем особенные парные наряды принцессы Елизаветы и ее сестры Маргарет

Вероятно, их матери Елизавете Боуз-Лайон, нравилось наряжать дочерей в одинаковые образы, что в результате стало неким дресс-кодом для девочек, ведь их наряды, хоть были сшиты, например, в разных оттенках, все равно сохраняли один и тот же стиль.

Принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Historic Royal Palaces презентовал два старых платья маленьких принцесс, которые те носили в 1936-х году. Наряды принцесс выполнены из хлопка с цветочным принтом Liberty. Эти редкие сохранившиеся экземпляры имеют следы адаптации для подрастающей принцессы, включая измененные подолы и швы. Возможно, эта вещь была передана ее младшей сестре, что отражает экономные взгляды 1930-х годов, которые предпочитали, чтобы вещи служили долго.

Платья Елизаветы и принцессы Маргарет / фото: скриншот с видео Historic Royal Palaces

Платья Елизаветы и принцессы Маргарет / фото: скриншот с видео Historic Royal Palaces

Платья Елизаветы и принцессы Маргарет / фото: скриншот с видео Historic Royal Palaces

В видео куратор выставки Мэтью Стори рассказывает, что эти маленькие летние платья сестер перешиты: "Подол был распущен, а дополнительная ткань использовалась на поясе и по бокам лифа, чтобы сделать его больше, чтобы оно подошло подрастающему ребенку. Оно также намного более изношено и немного более испачкано. Я думаю, это показывает, что оно прошло через стирку несколько раз, поэтому, очевидно, использовалось больше, и я думаю, это потому, должно быть, передалось от Елизаветы к Маргарет. Я думаю, что любой, кто вырос со старшим братом или сестрой, вероятно, может понять, что такое носить поношенную одежду. Мне это нравится, потому что это показывает, как люди в прошлом ценили свою одежду и как они ее носили. Я думаю, что это подход, которому мы можем многому научиться сегодня", - сказал он.

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