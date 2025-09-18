Носят даже спустя много лет: случаи, когда звезды повторно надевали платья времен своей молодости

Элизабет Бэнкс, Кирстен Данст, Кейт Мосс, Джада Пинкетт-Смит

Некоторые из знаменитостей бережно хранят все свои наряды с красных дорожек, возможно для наследников или как память об особом дне. Но также есть и те из селебрити, кто надевает некоторые из своих любимых вещей повторно.

Мы собрали яркие и красивые образы известных женщин, которые появлялись на публике в платьях, которые носили, когда были молодыми. Кто-то из них надел эти наряды с разницей в 20 лет, а есть и те, кто с разницей в 56 лет.

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс © Getty Images, Associated Press

Вечернее красное платье — всегда будет актуальным, особенно, если это дизайнерский наряд от Badgley Mischka. Это элегантное платье Элизабет надевала на церемонию «Оскар» — впервые в 2004 году, а затем еще раз в 2020-м. У платья была красивая юбка с длинным шлейфом, глубокое декольте и открытая спина с завязками.

Кейт Мосс

Кейт Мосс © Getty Images

Супермодель 90-х Кейт Мосс может надеть что угодно и выглядеть сногсшибательно. Поэтому когда она появилась спустя шесть лет в черном коктейльном платье Jean Dessès с открытыми плечами, украшенном перьями в Нью-Йорке на вечеринке, это было так же красиво как и впервый раз в Каннах.

Кирстен Данст

Кирстен Данст © Getty Images

Голливудская блондинка надела платье от Christian Lacroix через 13 лет после того, как вышла в нем на красную дорожку.

Впервые она надела белое кружевное короткое платье на вечеринку Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар» в 2004 году. Затем, в 2017 году пришла в том же образе на Неделю моды в Париже.

Калиста Флокхарт

Калиста Флокхарт © Getty Images, Associated Press

Актриса повторно надела свою яркую длинную желтую юбку с завязками на талии спустя более 20 лет. Это изделие от бренда Ralph Lauren. В 1999 году на красной дорожке «Эмми» она носила ее с простой белой рубашкой, а в 2023 году сочетала с черным боди для премьеры фильма своего мужа Харрисона Форда.

Джада Пинкетт-Смит

Джада Пинкетт-Смит © Getty Images

Джада показала, что за 20 лет она совсем не изменилась, когда вышла повторно в платье от Alaia со смелым высоким разрезом до бедра. Это платье она впервые надела на гала-вечер в Голливуде, а во второй раз ошеломила всех в том же образе на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл © Getty Images

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2024 году в том же полупрозрачном платье от Chanel с пайетками, которое она же впервые надела на модном показе 1997 году. Это было так же красиво, как и 27 лет тому назад.

Рита Морено

Рита Морено © Associated Press

Актриса произвела фурор на красной дорожке «Оскара» в 2018 году, когда надела то же платье, которое носила впервые 56 лет тому назад. Она немного изменила наряд — его лиф был другим, но юбка осталась такой же как и в день, когда Рита получила свой первый «Оскар» за фильм «Вестсайдская история».