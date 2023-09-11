Как носить брючные костюмы и выглядеть стильно - учимся на примере Блейк Лайвли

Голливудская актриса - роскошная женщина и обожает подчеркивать свою фигуру брюками. Ниже мы собрали несколько ее ярких выходов.

Брючный костюм на женщине никогда не выйдет из моды, ведь с того времени как в 1966 году Ив Сен-Лоран представил публике свой Le Smoking, подобный наряд не утратил популярности, а только получил множество различных вариаций и форм. Теперь подобные вещи можно увидеть на красных дорожках, светских вечеринках и презентациях.

В 30-40-х годах главной почитательницей брючных костюмов считалась несравненная Марлен Дитрих, но а сейчас такой же любительницей подобных вещей смело можно назвать голливудскую актрису Блейк Лайвли.

Звезда сериала "Сплетница" очень часто надевает брючные костюмы разных фасонов на светские мероприятия. Особенно любит Блейк костюмы-тройки.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Важная часть ее гардероба и жилетки на пуговицах, которые она носит с белыми рубашками или просто на голое тело.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Также рассматривая ее образы на светских мероприятиях, можно заметить, что актриса обожает, чтобы вещи не просто сочетались по цветам, а были максимально в одном оттенке. Поэтому она неоднократно надевала монохром.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Еще она любит добавлять в свои образы, особенно если они монохромные, мелкие детали, которые делают их особенными и уникальными. Например, это могут быть украшения или оригинальные туфли на высоких каблуках.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Среди костюмов в которых Лайвли выходила в свет были и клетчатые. Как видим, она отлично сочетала наряд с кожаным плащом и другими аксессуарами, но выдержала цветовую гамму.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Были случаи, когда Блейк надевала только брюки, но с блузой или футболками.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Не редкость среди ее светских выходов и смокинги различных вариаций.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Конечно, не все выходы звезды удачны или подходят для ношения в повседневной жизни, однако они яркие, интересные и точно стоят того, чтобы попробовать их воссоздать.

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