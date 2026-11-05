Объявлена новая тема Met Gala 2027

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Метрополитен-музей объявил, что весенняя выставка Института костюма 2027 года и Met Gala будут посвящены обычной одежде и повседневным материалам, которые благодаря творческому вмешательству дизайнеров превращаются в нечто необыкновенное, сообщает издание Vogue.

Выставка будет называться «extraORDINARY: Мода и поэтика повседневности». Её цель — побудить посетителей «увидеть повседневность по-новому». Экспозиция рассмотрит тему с двух сторон: первая будет посвящена переосмыслению привычных предметов гардероба — например, футболок и джинсов; второй покажет, как скромные, даже «одноразовые» материалы, такие как бумага, алюминий и пластик, превращаются в искусство, которое можно носить.

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Тема Met Gala 2027

Выставка заменит масштабный проект, посвящённый Джону Гальяно, который изначально планировался на 2027 год, но впоследствии был отменен после того, как оказался в центре культурных споров.

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«У меня не было плана Б», — откровенно признается Болтон. «Для меня было очень важно создать выставку, которая не была бы просто показом шедевров или чем-то, что мы могли бы сделать гораздо проще. Я хотел, чтобы она была такой же сложной, провокационной и прекрасной, как выставка, посвящённая Джону Гальяно».

Платье-футболка из весенней коллекции Vetements 2024, которое будет представлено в выставочном зале «Знакомые формы». Фото: Vetements

«Для меня было принципиально важно придумать идею, которая не была бы просто заменой предыдущего замысла. Она также должна была иметь определенную связь с современностью».

В качестве отправной точки Болтон взял недавно завершившуюся выставку Института костюма 2026 года — «Costume Art». Она «поставила одетое человеческое тело в центр эстетического опыта», — объясняет он. «И, пожалуй, именно это заставило меня больше задуматься о том, как мы воспринимаем одежду в повседневной жизни — через привычки, прикосновения, движения и ощущения».

В этом смысле «extraORDINARY» перекликается с тенденцией последних модных показов, когда дизайнеры обращаются к реальной, узнаваемой одежде и подчеркивают индивидуальность посредством стилизации образов. Это даже можно назвать проявлением души.

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Обычные формы

Один из разделов выставки, «Familiar Forms» («Знакомые формы»), более подробно исследует, как дизайнеры переосмысливают привычные предметы одежды. Среди представленных работ будут футболки Виргила Абло для Off-White, выразительные белые рубашки Джанфранко Ферре, тренчи Джонатана Андерсона для Loewe и различных дизайнеров Burberry, а также пуховые платья из коллекций Пьерпаоло Пиччоли для Moncler.

Обычные материалы

Другой раздел, «Common Matter» («Обычная материя»), будет посвящён возможностям ненужных материалов и найденных предметов, которые превращаются в полноценную одежду. Особое место в этой галерее займут работы Maison Margiela и других дизайнеров, которые регулярно дают новую жизнь использованным материалам.

«Бумажное платье может потребовать столько же мастерства и труда, сколько и шелковое», — отмечает Болтон.

По его словам, стоимость материала практически ничего не говорит об уровне мастерства, необходимом для его обработки.

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«Повторное использование и реконструкция пронизывают всю выставку, ведь меня интересует, как вещи обретают новую жизнь и как это меняет наши ценности и отношение к ним».

Вопросы ценности, потребления и рационального использования ресурсов придают выставке особую актуальность.

«Она заставит нас задуматься: чего мы не замечаем? От чего отказываемся? Что делает вещь достойной того, чтобы её сохранить?»

«Я считаю, что мода очень часто ассоциируется со стремлением к новому и мимолётном. Мне же интересно исследовать, какие возможности открываются, когда мы возвращаемся к знакомым вещам. Есть что-то вдохновляющее в осознании того, сколько фантазии таит в себе повседневность».

Когда состоится выставка?

Выставка откроется для широкой публики 9 мая 2027 года, после Met Gala, который состоится 3 мая 2027 года. Она продлится до 9 января 2028 года.

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