Очаровательный образ: вспоминаем одно из любимых вечерних платьев принцессы Дианы

О стиле и вкусе принцессы Дианы всегда много говорили, поскольку она умела выбирать красивые наряды, которые привлекали внимание публики. Многие из платьев британской аристократки стали культовыми, но были и те, о которых незаслуженно мало говорят.

Одним из очаровательных образов принцессы, в котором она выглядела просто изумительно, было ярко-малиновое вечернее платье от британского бренда Victor Edelstein. На протяжении многих лет этот Модный дом работал с Дианой и создавал для нее эксклюзивные наряды.

Это яркое платье с стиле 30-х годов принцесса надела в 1990 году во время своей поездки в Вашингтон. В Америке Диана посетила гала-вечер 4 октября.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Платье принцессы было украшено множеством складок, имело V-образное декольте и немного открывало ее плечи. Талия у него была подчеркнута, а вот юбка имела складки, запах и асимметричный подол. Оно было сшито из шелка и являлось одним из любимых вечерних платьев принцессы, которое носили еще как минимум в Японии, Венгрии и Великобритании.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На спине платье украшала элегантная драпировка.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Этот вечерний образ Диана тогда дополнила небольшим клатчем, туфлями в тон платья, а также браслетом с жемчугом и роскошными серьгами с бриллиантами и жемчугом. Сейчас эти драгоценности носит ее невестка Кейт Миддлтон - новая принцесса Уэльская.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

В 1997 году, буквально перед смертью, принцесса Диана выставила это платье на продажу на аукционе Christie's, а вырученные деньги направили на благотворительность. Купила наряд женщина по имени Жаклин Нимс за 22 135 долларов. Также она приобрела тогда еще один наряд принцессы - коктейльное платье из серого шелка, созданное модельером Кэтрин Уокер. За этот наряд она заплатила 46 496 тысяч долларов.

Жаклин Нимс и платья принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Читайте также:

Принцесса Диана в красивых платьях (21 фото)