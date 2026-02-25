- Дата публикации
Одалживают из маминого шкафа: как дочери звезд покоряют красные дорожки в их дизайнерских платьях
Когда нам нечего надеть на важное событие, то мы бежим в магазин или на онлайн-шопинг, однако этим девушкам это совсем не нужно, ведь они просто могут заглянуть в гардеробную своей мамы-суперзвезды.
Похоже, хороший вкус и любовь к изысканным вещам передаются от мамы к дочери при рождении, ведь только это может объяснить модный феномен последних лет — дочери известных женщин активно начали надевать платья из маминых шкафов. Но это и не удивительно, ведь последние несколько лет винтажные вещи на пике популярности, как и стиль 1990 и 2000 годов.
Синди Кроуфорд — Кайя Гербер
Дочь супермодели однозначно выиграла не только в генетическую лотерею, но и имеет доступ к одному из самых роскошных звездных гардеробов. На премьере фильма во время кинофестиваля в Торонто она надела белое бандажное платье от французского Модного дома Hervé Leger, которое в 1993 году надевала на красную дорожку «Оскара» ее мама.
Сальма Хайек — Валентина Палома Пино
Несмотря на то, что Валентина дочь миллиардера Франсуа-Анри Пино, она решила тоже заглянуть в шкаф мимы. Девушка пришла на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой и надела ее красное платье. Автором этого наряда является американский дизайнер Айзек Мизраги (Isaac Mizrahi) и впервые Сальма надела его в 1997 году на гала-концерт Fire & Ice, который проходил в Голливуде.
Гвинет Пэлтроу — Эппл Мартин
Дочь актрисы пришла поддержать мать в день премьеры фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций». Девушка выбрала для выхода в свет вечную классику — длинное простое черное платье приталенного силуэта от бренда Calvin Klein, которое ранее принадлежало Гвинет. Наряд Пэлтроу впервые надела на премьеру фильма «Эмма» в 1996 году.
Лиза Ринна — Делайла Бель Хэмлин
Делайла надела на мероприятие GQ Men Of The Year 2025 длинное белое платье от Gucci с тонкими бретельками, полностью открытыми боками и толстым белым поясом, обернутым вокруг ее талии сзади и спереди. На поясе также была золотая пряжка. Это же самое платье в 1996 году носила ее мама Лиза Ринна на мероприятии в Лос-Анджелесе.
Кэтрин Зета-Джонс — Кэрис Дуглас
На галавечер в Нью-Йорке дочь актрисы надела черное коктейльное платье с тонкими бретельками, которое в зоне декольте украшал гламурный декор из бисера, а вот на юбке у нее были небольшие рюши в несколько слоев. Этому наряду уже 20 лет, и в 2005 году его носила мать девушки во время 20-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.
Брук Шилдс — Ровен Фрэнсис Хэнчи
Дочь звезды «Голубой лагуны» — надела красное лаконичное платье на свой выпускной бал. В этом наряде ее мама блистала в 1998 году на красной дорожке церемонии «Золотой глобус».
Сьюзен Сарандон — Ева Амурри
Ева Амурри одолжила прозрачное платье от Donna Karan с вырезами, которое ее мама Сьюзен Сарандон надевала на церемонию вручения «Оскара» в 2003 году.
Джессика Альба — Хэвен и Онор Уоррен
У актрисы две дочери и обе уже одалживают ее одежду. Девушки надели платья мамы на премьеру фильма.
На Онор было платье в мелкую клетку и с юбкой-баллоном, это наряд от Prada и Джессика впервые надела его в 2010 году на премьеру фильма «День святого Валентина» в Лондоне.
Хэвен же надела платье из денима ниже колен с тонкими бретельками и строчкой, имитирующей корсет. Это платье от Dolce & Gabbana и мама Хэвен носила его в 2007 году в Калифорнии во время мероприятия, посвященного фильму «Удачи, Чак!».
Анджелина Джоли — Захара Джоли-Питт
Дочь голливудской суперзвезды переделала платье от Elie Saab с вышивкой для появления на премьере фильма. Анджелина Джоли носила этот наряд в 2014 году на красной дорожке церемонии «Оскар».
Иванка Трамп — Ивана Трамп
Дочь президента США неоднократно демонстрировала это гламурное платье своей мамы Иваны Трамп от дизайнера Боба Макки, которое та носила на вечеринке 24 апреля 2002 года.