Одалживают из маминого шкафа: как дочери звезд покоряют красные дорожки в их дизайнерских платьях

Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Джессика Альба, Кэтрин Зета-Джонс

Реклама

Похоже, хороший вкус и любовь к изысканным вещам передаются от мамы к дочери при рождении, ведь только это может объяснить модный феномен последних лет — дочери известных женщин активно начали надевать платья из маминых шкафов. Но это и не удивительно, ведь последние несколько лет винтажные вещи на пике популярности, как и стиль 1990 и 2000 годов.

Синди Кроуфорд — Кайя Гербер

Дочь супермодели однозначно выиграла не только в генетическую лотерею, но и имеет доступ к одному из самых роскошных звездных гардеробов. На премьере фильма во время кинофестиваля в Торонто она надела белое бандажное платье от французского Модного дома Hervé Leger, которое в 1993 году надевала на красную дорожку «Оскара» ее мама.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Сальма Хайек — Валентина Палома Пино

Несмотря на то, что Валентина дочь миллиардера Франсуа-Анри Пино, она решила тоже заглянуть в шкаф мимы. Девушка пришла на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой и надела ее красное платье. Автором этого наряда является американский дизайнер Айзек Мизраги (Isaac Mizrahi) и впервые Сальма надела его в 1997 году на гала-концерт Fire & Ice, который проходил в Голливуде.

Реклама

Сальма Хайек и Валентина Палома Пино

Гвинет Пэлтроу — Эппл Мартин

Дочь актрисы пришла поддержать мать в день премьеры фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций». Девушка выбрала для выхода в свет вечную классику — длинное простое черное платье приталенного силуэта от бренда Calvin Klein, которое ранее принадлежало Гвинет. Наряд Пэлтроу впервые надела на премьеру фильма «Эмма» в 1996 году.

Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

Лиза Ринна — Делайла Бель Хэмлин

Делайла надела на мероприятие GQ Men Of The Year 2025 длинное белое платье от Gucci с тонкими бретельками, полностью открытыми боками и толстым белым поясом, обернутым вокруг ее талии сзади и спереди. На поясе также была золотая пряжка. Это же самое платье в 1996 году носила ее мама Лиза Ринна на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Лиза Ринна и Делайла Белль Хэмлин

Кэтрин Зета-Джонс — Кэрис Дуглас

На галавечер в Нью-Йорке дочь актрисы надела черное коктейльное платье с тонкими бретельками, которое в зоне декольте украшал гламурный декор из бисера, а вот на юбке у нее были небольшие рюши в несколько слоев. Этому наряду уже 20 лет, и в 2005 году его носила мать девушки во время 20-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Дуглас

Брук Шилдс — Ровен Фрэнсис Хэнчи

Дочь звезды «Голубой лагуны» — надела красное лаконичное платье на свой выпускной бал. В этом наряде ее мама блистала в 1998 году на красной дорожке церемонии «Золотой глобус».

Реклама

Брук Шилдс и Ровен Фрэнсис Хэнчи

Сьюзен Сарандон — Ева Амурри

Ева Амурри одолжила прозрачное платье от Donna Karan с вырезами, которое ее мама Сьюзен Сарандон надевала на церемонию вручения «Оскара» в 2003 году.

Сьюзен Сарандон и Ева Амурри

Джессика Альба — Хэвен и Онор Уоррен

У актрисы две дочери и обе уже одалживают ее одежду. Девушки надели платья мамы на премьеру фильма.

На Онор было платье в мелкую клетку и с юбкой-баллоном, это наряд от Prada и Джессика впервые надела его в 2010 году на премьеру фильма «День святого Валентина» в Лондоне.

Джессика Альба и Онор Уоррен

Хэвен же надела платье из денима ниже колен с тонкими бретельками и строчкой, имитирующей корсет. Это платье от Dolce & Gabbana и мама Хэвен носила его в 2007 году в Калифорнии во время мероприятия, посвященного фильму «Удачи, Чак!».

Реклама

Джессика Альба и Хэвен Уоррен

Анджелина Джоли — Захара Джоли-Питт

Дочь голливудской суперзвезды переделала платье от Elie Saab с вышивкой для появления на премьере фильма. Анджелина Джоли носила этот наряд в 2014 году на красной дорожке церемонии «Оскар».

Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт

Иванка Трамп — Ивана Трамп

Дочь президента США неоднократно демонстрировала это гламурное платье своей мамы Иваны Трамп от дизайнера Боба Макки, которое та носила на вечеринке 24 апреля 2002 года.