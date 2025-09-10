- Дата публикации
Звезды и мода
Одевал звезд и королев в особый день: роскошные свадебные платья созданные Джорджио Армани
Вспоминаем наряды, корый знаменитый модельер создал для известных женщин.
Талантливый итальянский модельер Джорджио Армани был широко известный как одна из самых влиятельных фигур в современной моде. На протяжении десятилетий он менял представление людей о моде, а также одевал для светских мероприятий и красных дорожек самых красивых и знаменитых людей мира, среди которых были и королевские особы.
Но помимо вечерних нарядов или повседневного гардероба, Армани создавал и свадебные платья и некоторые из них навсегда вошли в историю, ведь их в важный день надели четыре известных невесты.
Княгиня Монако Шарлин
Армани был другом семьи Гримальди и наставником Шарлин в стиле. С 2007 года она была послом бренда Armani, носила его последние модели и посещала показы в Милане и Париже. Поэтому не было секретом, что модельер создаст для нее наряд.
«Да, я хочу заявить, что я буду шить свадебное платье», — сказал Армани как-то журналистам.
При создании платья для будущей княгини Монако, перед Джорджио Армани стояло важное задание — это должно было быть красивое и элегантное платье, которое бы не проводило паралели со свадебным нарядом Грейс Келли. В результате, когда невеста появилась на публике — мир замер от восхищения, ведь это был потрясающий наряд.
У платья были открытые плечи, выполнено он из белого атласа, а также украшено нежной цветочной вышивкой в которой использовалось около 40 тысяч кристаллов Swarovski, 20 тысяч перламутровых капель в форме слезы и примерно 30 тысяч золотых камней, создававших изысканный цветочный узор, вышитый на лифе и спускавшийся по передней части юбки, расширяясь ближе к подолу. Среди других деталей этого платья можно отметить оригинальное декольте с перекрещенным вырезом. Дизайн платья был современным и стал отходом от классических нарядов других королевских невест. Только на вышивку ушло 700 часов работы.
Также Армани создал каскадный букет, который несла невеста в руках. Он был составлен садовниками Княжеского дворца в белых тонах и включал: фрезии, орхидеи, дендробиум и ландыши.
Кэти Холмс
Одной из самых красивых звездных пар нулевых были актеры Том Круз и Кэти Холмс. Они поженились 18 ноября 2006 года в замке 15 века Орсини-Одескальки в городе Браччано. Невеста была одета в шелковое платье с открытыми плечами и шлейфом, украшенным кринолиновой отделкой, кружевом и вышивкой кристаллами Swarovski. Как сообщал в то время журнал People, на вышивку только кристаллами ушло 350 часов работы. Образ невесты дополняла длинная также многоярусная фата из тюля.
«Кэти хотела простое, элегантное платье из богатой ткани с облегающим силуэтом. Я полностью с ней согласен», — говорил Армани о наряде. «Я хотел сделать его современным, но в то же время подчеркнуть ту нежность и энергию, которые она излучает».
Холмс и Армани познакомились всего за год до того, как он был нанят ею для создания свадебного платья. Дизайнер и актриса сразу подружились и нашли общий язык.
«После этого последовало несколько примерок, но последние из них прошли в Лос-Анджелесе под руководством моей племянницы Роберты и команды из моих ателье Giorgio Armani Privé и Giorgio Armani Hand Made to Measure».
В результате наряд получился нежным, романтичным и Кэти в нем выглядела очаровательно. Но брак пары не был счастливым и они развелись в 2012 году.
Беатриче Борромео
Итальянская дворянка вышла замуж за сына принцессы Монако — Пьера Казираги — в 2015 году. Всего у Беатриче было пять свадебных платьев, но самое особенное — для религиозной церемонии на острове Сан-Джованни — было от Giorgio Armani Privé.
Дизайнер создал для нее наряд цвета слоновой кости из кружева и нескольких слоев шелкового шифона, которое она носила в сочетании с нежной фатой из шелкового тюля с кружевной каймой. Наряд был длинным, со шлейфом и рукавами три четверти.
Затем для вечернего приема в честь религиозной свадьбы невеста надела второе платье от Armani Privé из белого шелкового тюля с микродрапировкой, глубоким вырезом и плиссированным шлейфом из шелкового тюля, начинающимся от плеч.
Кэтрин Шварценеггер
Джорджио Армани разработал также свадебное платье Кэтрин Шварценеггер — дочери Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Она вышла замуж за актера Криса Пратта в 2019 году и выглядела роскошно и нежно в белоснежном наряде-бюстье.
Свадебное платье Кэтрин было приталенным и состояло из белого кружева. Спереди его юбка была прямой, а вот сзади платье украшал пышный романтичный кружевной шлейф.
Свой образ невеста дополнила очень сентиментальными аксессуарами — длинной фатой из тюля, которую носила в день своей свадьбы ее мама, и серьгами своей бабушки.
Также было и второе платье, которое модельер сшил для невесты — шелковый наряд с длинным шлейфом и свисающими бретельками.
«Я так благодарна мистеру Армани, который создал для меня платье, которое можно носить раз в жизни, а для Криса — идеальный костюм», — сказала Шварценеггер.