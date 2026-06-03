Одежда английских работниц: историк развенчала миф о кружевах и корсетах, которые носили в древности

Жан-Этьен Лиотар "Шоколадница" / © Getty Images

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Если посетить художественную галерею или посмотреть исторические фильмы, можно легко подумать, что все английские женщины одевались примерно так: кружево, шелк, ленты и перья. Но на самом деле такая одежда была доступна только очень состоятельным людям, а если женщина принадлежала к рабочему классу — была, например, служанкой, работала в прачечной, торговала на базаре или на ферме — такие наряды были просто непрактичными, говорит историк Эми Боингтон.

Все женщины того времени носили рубашку — предмет одежды, который был ближе всего к коже. Она впитывала пот и защищала верхнюю одежду. Поверх нее надевали корсет или жесткий лиф, но его не затягивали так туго, как это делали женщины из высших слоев общества, ведь работницам нужно было двигаться. Поэтому этот элемент одежды был скорее поддерживающим, чем формирующим фигуру. А поверх него женщины рабочего класса обычно носили свободную куртку-накидку Т-образного кроя, которую было удобно носить и в которой легко было работать. Их обычно шили из прочных натуральных тканей, таких как хлопок и лен.

Иногда такая верхняя одежда имела сзади декоративные складки, но носили ее поверх юбки или нижней юбки. Большинство женщин рабочего класса носили юбки до щиколоток или даже короче. Это было практично: таскать подол по грязи и нечистотам улиц означало бы лишь дополнительную работу, ведь одежду приходилось бы постоянно стирать.

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Конечно в их образах были и аксессуары. Не бриллианты, а значительно более практичные вещи — фартуки, чтобы защитить свои юбки, и карманы, которые не были вшиты в юбки. Такие карманы привязывали к талии и прятали под юбкой и благодаря этому женщины могли носить с собой все необходимое: хранить деньги, ножи, швейные принадлежности и другие нужные вещи, оставляя руки свободными.

Эта одежда создавалась надолго, ее чинили и латали до тех пор, пока она совсем не становилась непригодной для ношения. Иногда женщины, работавшие в загородных имениях, могли получить подержанную одежду от своей хозяйки, но в целом гардероб женщины из рабочего класса строился вокруг практичности и долговечности. Эти вещи носили годами, пока они окончательно не теряли свою пригодность для использования.

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