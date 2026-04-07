Тошико Фукаям красит зубы цветным покрытием / © Associated Press

Когда вы думаете об улыбке, скорее всего первое, что приходит на ум — это губы, которые раскрываются, демонстрируя белые и безупречные зубы. А удивились бы вы, если бы вместо ожидаемой белизны зубов увидеть абсолютно черные зубы? Согласно изданию Live Japan, такой случай абсолютно мог бы произойти с вами, если бы вы жили в Японии в древности.

Называлась такая бьюти-рутина охагуро — японский обычай красить зубы в черный цвет, и он имеет давнюю историю.

История Охагуро

В Японии окрашивание зубов в черный цвет датируется еще периодом Кофун. Во время археологических раскопок были найдены кости и глиняные фигурки ханива со следами черных зубов, что свидетельствует о древности этой традиции. На протяжении истории охагуро часто упоминается в различных источниках — в частности в знаменитой «Повести о Гэндзи», произведении XII века, которое считается первым романом в мире, а также в многочисленных сказках и народных сказаниях. В определенные периоды искусство окрашивания зубов занимало важное место в японской культуре.

Кто красил зубы в черный — и зачем

Одной из главных причин популярности охагуро было то, что на протяжении веков черный цвет считался чрезвычайно красивым. Люди стремились приблизиться к идеалу красоты — так же, как сегодня нормальным является отбеливание зубов для достижения белизны.

Для окрашивания использовали раствор канэмидзу, который изготавливали из ацетата железа (из металлических стружек), уксуса и танинов из растений или чая. Первоначально этот обычай был связан с достижением совершеннолетия: девушки и юноши, обычно примерно в 15 лет, впервые красили зубы, чтобы показать, что стали взрослыми. В конце периода Хэйан (794-1185) охагуро также стало повседневной практикой среди взрослых аристократов и знати независимо от пола.

Японский обычай красить зубы / © Getty Images

В период Эдо (1603-1868) черные зубы чаще всего имели состоятельные замужние женщины — хотя не только они. Одними из самых известных представительниц этой традиции были гейши. Даже сегодня, гуляя по улицам Киото, иногда можно встретить их с черными зубами. В конце периода Эдо и в начале эпохи Мэйдзи, когда Япония после почти 200 лет изоляции открылась для Запада, иностранцы были шокированы, увидев женщин с черными зубами. Некоторые считали, что это признак плохой гигиены, принимая краску за кариес. Другие, поняв, что это намеренно, удивлялись, почему женщины «уродуют» себя таким образом. Существовала даже теория, что охагуро делали, чтобы женщина не изменяла мужчине, становясь менее привлекательной. Современные японские социологи отвергают эту идею, отмечая, что у женщин было достаточно свободы, а основной целью традиции было подчеркнуть зрелость.

Согласно изданию Nippon, многие женщины также брили брови после рождения ребенка. Оба эти обычая отражали убеждение, что скромность выражения лица является добродетелью и частью должного поведения женщины.

Упадок традиции

В 1870 году правительство Мэйдзи запретило охагуро, и искусство окрашивания зубов почти исчезло. Сегодня его можно увидеть в театрах, кино или опять же в Киото, где гейши и майко иногда придерживаются этой традиции. Также традиция осталась в народном фольклоре.