Он создал последний наряд Дианы: раскрыта тесная связь покойной принцессы и Армани

Джорджио Армани / © Associated Press

Реклама

4 сентября ушел из жизни итальянский модельер Джорджио Армани — гений моды, который переосмыслил современную элегантность, одевал бесчисленное множество голливудских звезд и членов королевской семьи для красных дорожек и светских приемов. Одной из клиенток Армани была и принцесса Диана.

Именно его наряд принцесса Уэльская носила в последний день жизни — 31 августа 1997 года Диану сфотографировали в Париже в блейзере от Armani и именно в нем она и умерла в страшной автокатастрофе.

Джорджио Армани / © Associated Press

После смерти Дианы модельер признался, что он работал также над платьем для нее к мероприятию, которое она планировала посетить осенью того же года, — но надеть его ей так и не довелось.

Реклама

«Казалось, она нашла свой собственный стиль, строго контролируя любые соблазны переборщить и отдавая предпочтение чистым, современным линиям, которые очень актуально подчеркивали ее прекрасное лицо и фигуру». «Именно это я и пытался подчеркнуть, сшив для нее платье», — добавил он. «Стоит отметить, что она сама выбрала фасон — самый простой из всех эскизов, которые я ей отправил».

Джорджио Армани / © Associated Press

Напомним, принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле у моста Альма, когда водитель ее автомобиля уезжал от преследования папарацци.