Она искала его 17 лет: история свадебного пальто актрисы Кейт Хадсон, которое было бесследно утеряно

Это удивительная история о том как эксклюзивная вещь от Vera Wang вернулась к законной хозяйке.

Актриса Кейт Хадсон впервые вышла замуж в 2000 году за Криса Робинсона, вокалиста группы Black Crowes. Их свадьба состоялась 31 декабря на горнолыжном курорте Аспене, что в американском штате Колорадо. Поскольку свадьба пары былы зимней, Кейт поверх свадебного платья надела длинное белое пальто из меха с длинными рукавами и воротником.

Потеряное свадебное пальто Кейт Хадсон / фото: Galipette Vintage

Наряд для актрисы эксклюзивно создала свадебный модельер Вера Вонг, однако на протяжении последних 17 лет Кейт не видела свое свадебное пальто. В 2006 году она рассталась с мужем и, вероятно, в тот момент жизни решила отдать пальто в химчистку, но оно после этого бесследно исчезло. Многие годы Кейт пыталась найти изделие, но у нее ничего не получилось.

Но как оказалось, этот эксклюзивный наряд не был потерян навсегда и вернулся к своей законной хозяйке, хотя и с опозданием. Нашел платье мужчина по имени Крис Дэймон совсем случайно - он купил складское помещение за 2000 долларов на аукционе в Нью-Йорке со всем, что в нем хранилось. Среди вещей он обнаружил коробку, в которой хранилось длинное белое пальто. Конечно же, он осмотрел наряд и на нем была бирка "Сделано на заказ Верой Вонг для Кейт Хадсон", однако он не поверил, что нашел платье известной голливудской звезды и подумал, что это просто ее однофамилица. Тем не менее Крис все же проверил адрес на бирке и обнаружил, что владелицей недвижимости, расположенной на Манхэттене откуда біло отправлено платье, раньше действительно была актриса Кейт Хадсон, поэтому он показал пальто своей кузине Люсиль Дэймон, которая управляет магазином винтажной одежды Galipette Vintage в Нью-Йорке и та после поиска свадебных фотографий актрисы в Интернете действительно подтвердила, что платье принадлежало Хадсон.

Потеряное свадебное пальто Кейт Хадсон / фото: Galipette Vintage

"Пальто сделано из самого мягкого меха, который я когда-либо трогала. У него шалевый воротник и эффектный шлейф", - рассказала эксперт по винтажу изданию Insider.

Потеряное свадебное пальто Кейт Хадсон / фото: Galipette Vintage

Крис и Люсиль нашли пальто год назад, но связаться с Хадсон им удалось только в начале этого месяца и они решили отдать ей ее вещь.

"Нам посчастливилось связаться с командой Кейт, и пальто возвращается законной владелице Кейт", - написала Люсиль в Instagram и поделилась снимками этого уникального и единственного в своем роде наряда.

Потеряное свадебное пальто Кейт Хадсон / фото: Galipette Vintage

Получила ли Кейт уже свое пальто пока неизвестно, но по сообщениям Daily Mail его было отправлено актрисе на прошлой неделе.

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