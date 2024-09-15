Она невероятна: образы Кэтрин Зеты-Джонс в платьях роскошного бордового оттенка

Это один из цветов, который актриса довольно часто надевает на светские мероприятия.

Красавица Кэтрин Зета-Джонс на протяжении всей своей актерской карьеры выбирала для красных дорожек, премьер и светских церемоний особенные наряды, которые подчеркивали ее внешность. Цвета нарядов актрисы всегда были разными - она любит яркие платья. Однако рассматривая фото Кэтрин, нельзя не заметить, что в ее гардеробе немало нарядов роскошного бордового оттенка, который особенно популярен в 2024 году.

Актриса надевала этот цвет на разные мероприятия на протяжении многих лет. Ниже мы собрали несколько ее эффектных вечерних нарядов.

В платье с роскошным длинным шлейфом и разрезом Кэтрин блистала на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе. Это было платье-бюстье с корсетом и драпировкой ткани. Актриса выглядела в нем превосходно.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Показ коллекции Michael Kors осень-зима 2019, который прошел в универмаге Cipriani Wall Street 13 февраля в Нью-Йорке, Кэтрин посетила в романтическом платье. Это был наряд с декольте, складками и рукавами флаттер.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Для гала-вечера Королевского валлийского колледжа музыки и драмы в 2019 году в Нью-Йорке Джонс надела наряд из бархата. Это было платье с опущенной линией плеча, высоким разрезом, складками на юбке и шлейфом. На груди платье украшали цветочные аппликации из ткани.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Вместе с мужем Майклом Дугласом Кэтрин появилась на церемонии вручения премии Icon Award, которая состоялась в рамках 22-го ежегодного международного кинофестиваля Palm Springs 13 января 2011 года в Калифорнии. На актрисе тогда было роскошное вечернее платье со складками на талии и глубоким декольте.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

В 2009 год актриса прибыла на церемонию вручения премии AFI Life Achievement Awards вместе с мужем. На Кэтрин было оригинальное платье-бюстье с вышивкой бисером и высоким разрезом на юбке.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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