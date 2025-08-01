Она предпочитает комфорт: любимая летняя обувь королевы Летиции

Королева Летиция / © Getty Images

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Туфли в стиле «Мэри Джейн»

Эту пару лаковой обуви на удобный невысоких квадратных каблуках королева Летиция носит на публичные и рабочие мероприятия. Это любимая пара обуви королевы от бренда Sezane в стиле «Мэри Джейн» из лаковой кожи на нескольких застежках спереди и круглыми носами. У Летиции есть проблема с ногами, она страдает неврома Мортона на правой ноге, поэтому ее гардероб в части обуви претерпел значительных изминений.

Королева Летиция / © Getty Images

Любимые эспадрильи

Такую обувь Летиция обычно носит в отпуске. Мы видели ее во время одного из выходов в платье из смеси льна и хлопка на одно плечо от Mango, в котором она дебютировала в 2024 году во время своего визита в Жирону и эспадрильях на танкетке с застежкой и закрытым носком.

Королева Летиция / © Getty Images

Похожие эспадрильи королева носила также во время летнего отпуска в Пальма-де-Майорке. Светлую обувь не танкетке она сочетала с бело-голубым макси-платье с открытыми плечами от Desigual.

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Королева Летиция / © Getty Images

Любимые эспадрильи от Hugo Boss Летиция носила в сочетании с короткими шортами и рубашкой тоже во время отпуска.

Королева Летиция / © Getty Images

Белые босоножки на устойчивом каблуке

Еще одна комфортная пара обуви королевы — белые босоножки на невысоких квадратных каблуках с тонкими ремешками от Hugo Boss.

Королева Летиция / © Getty Images

Они отлично сочетаются с платьями миди более классического фасона или платьями-рубашками, которые тоже любит носить Летиция. Какой-то период времени Летиция не носила подобную обувь из-за сломанного пальца на ноге, но этим летом снова вернулась к этой модели.

Королева Летиция / © Getty Images

Классические слингбэки-лодочки

Это любимчики королевы Летиции от бренда Magrit для деловых выходов. Их Ее Величество надевала уже множество раз на самые разные мероприятия. На 105-ю церемонию вручения премии ABC Journalism Awards в выставочном центре Espacio ABC в Мадриде, где появилась в черном обтягивающем платье длины миди без бретелек от бренда Sybilla.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Таких слингбэков у королевы Летиции несколько разных цветов, кроме черных есть еще нюдовые и розовые, вероятно они также от Magrit.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых образах королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска.