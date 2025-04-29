Она сияла в этот день: детали свадебного образа принцессы Уэльской Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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В день четырнадцатой годовщины мы хотим вспомнить, каким был образ невесты Кейт Миддлтон, которой на момент ее свадьбы с наследником британского престола принцем Уильямом было 29 лет.

Свадебное платье

Конечно, все взоры публики были прикованы к свадебному платью, в котором Кейт появилась по пути к алтарю, идя под руку со своим отцом Майклом Миддлтоном. Наряд создала на тот момент креативный директор Дома Alexander McQueen — Сара Бертон.

Кейт Миддлтон в день свадьбы, 2011 год / © Associated Press

«Для меня было незабываемым опытом работать с Кэтрин Миддлтон над созданием ее свадебного платья, и я наслаждалась каждым его моментом. Для меня было невероятной честью получить приглашение, и я очень горжусь тем, что мы и команда Alexander McQueen создали. Я рада, что это платье представляет собой лучшее из британского мастерства», — сказала дизайнер.

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Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Что-то старое, что-то новое и, что-то голубое

Будущая принцесса сохранила эту старую традицию, согласно которой невеста надевает на знаменательную свадьбу что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое.

© Associated Press

Что-то старое было представлено в ее платье, где Сара Бертон использовала сложную технику кружева под названием Carrickmacross, которая восходит к 1800-м годам. Новым была пара сделанных на заказ сережек, заказанных ее родителями, Кэрол и Майклом Миддлтон. Позаимствовала Кейт тиару Cartier Halo, которую одолжила невесте королева Елизавета II, а чем-то синим был особый кусочек кружева, вшитый в ее платье.

Украшения невесты

Серьги в подарок для дочери ее родители заказали у ювелирного мастера Робинсона Пелхэма. Кэрол поручила дизайнеру изготовить индивидуальную пару для своей дочери. Дизайн серег был вдохновлен гербом семьи Миддлтон, на котором изображены желуди и дубовые листья, символизирующими деревья в Беркшире, где живут родители Кейт.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Макияж невесты

Кэтрин решила не пользоваться в этот день услугами профессионального визажиста и сделала сама себе свадебный макияж. Это был неброский smoky eyes, немного румян на щеках и помада. Простая классика, которая лишь подчеркивала черты лица невесты. Но, Кейт готовилась и перед свадьбой брала уроки макияжа у визажиста студии Bobbi Brown Ханны Мартин.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Тиара, одолженная королевой

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Диадема Cartier Halo не была первым выбором Кейт Миддлтон. Деревенская девушка из Беркшира хотела надеть своего рода венок из цветов, но в итоге она последовала королевской традиции и надела тиару. Конкретно эта тиара украшена 739 бриллиантами круглой огранки и 139 бриллиантами багетной огранки и была заказана королем Георгом VI для его жены Елизаветы Боуз-Лайон (их свадьба, кстати, тоже состоялась в апреле — 26 апреля 1923 года). А позднее тиару подарили их дочери принцессе Елизавете на ее 18-летие.

Букет с особым цветком

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Принцесса Кэтрин в день свадьбы отдала дань уважения своему мужу Уильяму, добавив в свой свадебный букет цветок под названием Sweet William. Также букет невесты включал ландыш, гиацинт, плющ и веточку мирта.

Кольцо из валлийского золота

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон во многом связывает ее с каждой королевской невестой, поскольку Уильям надел на палец своей невесты кольцо из валлийского золота. Оно использовалось для изготовления каждого королевского обручального кольца, начиная с 1923 года и свадьбы короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. Редкое золото было доставлено из рудника Клогау, который в настоящее время закрыт. А в 1981 году покойной королеве Елизавете II был подарен слиток валлийского золота весом 36 г из 21 карата, чтобы продолжить традицию.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / © Associated Press

Свадьба будущих короля и королевы стала знаменательным днем ​​для британцев и будущего британской монархии.

Ранее, напомним, мы вспоминали, с кем встречалась Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом.