Оно было не белым: в каком наряде Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого миллиардера

Их свадьба состоялась через пять лет после гибели ее первого мужа, а этот простой наряд с короткой юбкой положил начало новой свадебной моды.

Вокруг отношений Жаклин Кеннеди и греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса было много слухов, и самым популярный из них - то, что бывшая первая леди США вышла за него замуж по расчету, поскольку ей нужны были деньги для содержания себя и детей, а Онассису - ее имя и статус в американском обществе. Новый муж был давним другом Кеннеди и старше ее на 23 года: ей на момент свадьбы было 39 лет, а ему - 62 года.

Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса, 1968 год / Фото: Associated Press

Свою вторую свадьбу женщина решила отгулять довольно просто, и она явно к ней не очень готовилась. Мероприятие проходило в греческой православной часовне на Скорпиосе, частном и безопасном острове в Ионическом море, принадлежащем жениху. Церемония была небольшой, и на нее было приглашено только 20 гостей, но несмотря на такую камерность освещать событие также позвали многих журналистов. Якобы Жаклин не хотела прессы на празднике, но Онассис ее не послушал и позволил корреспондентам освещать событие. Именно так мир смог увидеть наряд, который Жаклин выбрала для праздника.

На невесте был довольно простой мини-наряд цвета шампанского, который состоял из плиссированной юбки до колен и свободной блузы с широкими рукавами и зауженными манжетами. Также у платья была высокая горловина, как у водолазки, и кружевные вставки на блузке. Автором этого платья был бренд Valentino, и оно полностью было сшито по моде 60-х годов.

Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса, 1968 год / Фото: Associated Press

Завершала образ милая белая лента, которая дополняла культовую пышную прическу невесты. Ленту ей заплел в волосы прилетевший из Афин парикмахер.

Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса, 1968 год / Фото: Associated Press

Но, согласно статье светского журналиста Китти Келли, которая описывала свадьбу, платье Жаклин не было новым и тем более купленным для праздника. Похоже, невеста просто достала из шкафа наиболее подходящий для мероприятия наряд и надела его.

Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис, 1968 год / Фото: Associated Press

"Держа за руку свою десятилетнюю дочь, Джеки вошла в часовню, одетая в бежевое платье с длинными рукавами. В этом платье она впервые появилась в Вашингтоне несколько месяцев назад", - писала Келли.

Второе свадебное патье Жаклин Кеннеди / Фото: Getty Images

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