Опасная мода: почему ношение огромных париков могло быть смертельным

Хотя сейчас это выглядит странно, но давным-давно ношение париков женщинами и мужчинами считалось модным и престижным. Поэтому многие изощрялись по этому поводу и придумывали просто невероятные конструкции на своих головах.

Украшенные бантами, перьями, цветами, даже кораблями, они стали центральным элементом женского наряда. Но был один нюанс - эти парики иногда могли загореться.

Когда еще не было электричества - повсюду горели свечи. Открытое пламя могло оказаться действительно очень опасным и привести к пагубным последствиям - люди погибали или получали серьезные ожоги. Поэтому появилось много сатирических изображений, которые высмеивали такую опасную моду.

Томас Роулендсон, "Печальная катастрофа, или Загорелся парик мисс Фабби Фатармин", раскрашенный вручную офорт / Фото: Getty Images

В своем видео историк Эми Бойингтон рассказала, что в старых газетах есть много сообщений, объясняющих, как люди могли оказаться в такой ситуации.

"В газете, датированной 1778 годом, есть отчет об ужасном инциденте с мисс Вейн в Йоркшире, которая сидела рядом с огнем и уронила ключи в каминную решетку, а когда она наклонилась, чтобы поднять их, ее головной убор загорелся, и там говорится, что она получила такие ужасные ожоги, прежде чем их удалось потушить, что она умерла через несколько часов".

"А в другой газете, датированной 7 января 1793 года, говорится, что леди Элизабет Пратт вне опасности из-за ее несчастного случая. Ее светлость получила ожог головы от загоревшегося головного убора, когда она читала".

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