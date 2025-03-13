Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Опасная мода: почему ношение огромных париков могло быть смертельным

Опасная мода: почему ношение огромных париков могло быть смертельным

Парижская модель изображает Марию Антуанетту в ее изысканном парике, фото 1960 года / Фото: Associated Press

Хотя сейчас это выглядит странно, но давным-давно ношение париков женщинами и мужчинами считалось модным и престижным. Поэтому многие изощрялись по этому поводу и придумывали просто невероятные конструкции на своих головах.

Украшенные бантами, перьями, цветами, даже кораблями, они стали центральным элементом женского наряда. Но был один нюанс - эти парики иногда могли загореться.

Когда еще не было электричества - повсюду горели свечи. Открытое пламя могло оказаться действительно очень опасным и привести к пагубным последствиям - люди погибали или получали серьезные ожоги. Поэтому появилось много сатирических изображений, которые высмеивали такую опасную моду.

Томас Роулендсон,
Томас Роулендсон, "Печальная катастрофа, или Загорелся парик мисс Фабби Фатармин", раскрашенный вручную офорт / Фото: Getty Images

В своем видео историк Эми Бойингтон рассказала, что в старых газетах есть много сообщений, объясняющих, как люди могли оказаться в такой ситуации.

"В газете, датированной 1778 годом, есть отчет об ужасном инциденте с мисс Вейн в Йоркшире, которая сидела рядом с огнем и уронила ключи в каминную решетку, а когда она наклонилась, чтобы поднять их, ее головной убор загорелся, и там говорится, что она получила такие ужасные ожоги, прежде чем их удалось потушить, что она умерла через несколько часов".

"А в другой газете, датированной 7 января 1793 года, говорится, что леди Элизабет Пратт вне опасности из-за ее несчастного случая. Ее светлость получила ожог головы от загоревшегося головного убора, когда она читала".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация